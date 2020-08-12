Почти 1 миллион долларов пожертвований собрали в поддержку репрессированных во время протестов в Беларуси. Беспорядки в стране начались после президентских выборов, поскольку большинство – не согласно с их результатами.

Подробнее о сборе средств репрессированным белорусам

О том, что собрали 1 миллион долларов, сообщил в фейсбуке координатор инициативы Алексей Леончик. Он подчеркнул, что этот миллион должен пойти на "раненых, арестованных, покалеченных".

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Спасибо за солидарность. Это абсолютный рекорд,

– сказал Леончик.

Также активист пообещал в ближайшее время выложить протокол, как обращаться за помощью пострадавшим во время столкновений.

Как сообщает DW, сбор средств начала инициатива BY Help еще несколько недель назад. Тогда активисты хотели помочь оплатить штрафы задержанным во время уличных пикетов.

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Протесты в Беларуси: коротко