Майже 1 мільйон доларів пожертв зібрали на підтримку репресованих під час протестів у Білорусі. Заворушення в країні почалися після президентських виборів, оскільки більшість – незгодна з їхніми результатами.

Детальніше про збір коштів репресованим білорусам

Про те, що зібрали 1 мільйон доларів повідомив у фейсбуці координатор ініціативи Олексій Леончик. Він підкреслив, що цей мільйон має піти на "поранених, заарештованих, покалічених".

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Дякуємо вам за солідарність. Це абсолютний рекорд,

– зауважив Леончик.

Також активіст пообіцяв найближчим часом викласти протокол, як звертатися за допомогою тим, хто постраждав під час зіткнень.

Як повідомляє DW, збір коштів розпочала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому. Тоді активісти хотіли допомогти оплатити штрафи затриманим під час вуличних пікетів.

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Протести в Білорусі: коротко