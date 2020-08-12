Протести у Білорусі: репресованим і покаліченим мітингувальникам зібрали майже мільйон доларів
Майже 1 мільйон доларів пожертв зібрали на підтримку репресованих під час протестів у Білорусі. Заворушення в країні почалися після президентських виборів, оскільки більшість – незгодна з їхніми результатами.
Детальніше про збір коштів репресованим білорусам
Про те, що зібрали 1 мільйон доларів повідомив у фейсбуці координатор ініціативи Олексій Леончик. Він підкреслив, що цей мільйон має піти на "поранених, заарештованих, покалічених".
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Дякуємо вам за солідарність. Це абсолютний рекорд,
– зауважив Леончик.
Також активіст пообіцяв найближчим часом викласти протокол, як звертатися за допомогою тим, хто постраждав під час зіткнень.
Як повідомляє DW, збір коштів розпочала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому. Тоді активісти хотіли допомогти оплатити штрафи затриманим під час вуличних пікетів.
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Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не погоджуются – вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифікованими.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 проти 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.Насправді загиблих може бути більше.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк.
- 11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Силовики затримували випадкових перехожих і тепер вже вдалися до нової тактики – засідки навіть у дворах і кущах. Крім того, спецпризначенці нещадно почали бити машини та масово затримувати журналістів.