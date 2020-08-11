Тихановська поїхала з країни під тиском: яке майбутнє у білоруських протестів без лідера
В Білорусі не вщухають протести. Люди виходять на багатотисячні акції, аби висловити незгоду з результатами президентських виборів. Людей масово пакують в автозаки та везуть до міліцейських відділків. Вже заведено кількасот кримінальних справ на протестувальників. А головна опонентка Лукашенка – Світлана Тихановська сьогодні виїхала з країни та записала звернення до мітингарів.
Чи вплине це на протести та що чекає білоруський спротив – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Тихановська покинула країну
В ніч з 10 на 11 вересня білоруські протестувальники знову зіткнулись з міліцейською жорстокістю. Мітингувальників били, стріляли в них гумовими кулями і осліплювали світло-шумовими гранатами. Проте зранку, 11 серпня, Світлана Тихановська, єдина опозиційна кандидатка в президенти Білорусі, покинула країну і виїхала до Литви.
Члени команди Тихановської вважають, що вона записала звернення і прийняла рішення виїхати з країни під тиском білоруських силовиків. За кілька годин до від'їзду кандидатка приблизно 3 години провела в будівлі Центрвиборчкому. Де з нею нібито спілкувались силовики. Опосередковано це підтвердив в ефірі нашого каналу сам міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.
Вона теж зазнала якийсь тиск з боку влади. І вибір у неї був дуже маленький. І вибір був покинути країну, або якісь інші варіанти, які були неприйнятні. У неї є литовська віза. Вона може перебувати тут 1 рік тут без жодних обмежень. І вона вибрала цей шлях,
– зазначив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
Чого очікувати без лідера?
Дипломат попереджає: офіційному Мінську варто очікувати на відповідні наслідки і за перебіг виборів, і за жорстоке придушення протестів. В тому числі, у вигляді санкцій.
Що ж до самих протестів, які не вщухають вже третій день, то без лідера, навіть такого як Тихановська, на інерції вони можуть протриматись ще щонайменше тиждень. Так вважає експерт-міжнародник Григорій Перепелиця. І якщо не з'явиться новий опозиційний лідер, який об'єднає всіх невдоволених масштабними фальсифікаціями білорусів навколо себе – протести вщухнуть.
Оскільки не було організаційного ядра фактично у цього протестного руху і не було ніяких політичних завдань і програм, то очевидно, що в цього руху нема перспективи надалі. Він буде пригнічений, я думаю, що центральні вулиці мінська будуть зачищені, вважає експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Що думає Лукашенко?
Тим часом сьогодні на вулиці Мінську й інших міст знову вийшли люди. А працівники кількох державних підприємств оголосили страйк з вимогою припинити насильство. Загалом за 2 дні протестів в Білорусі вже заарештовано приблизно 5 тисяч людей. Є перший загиблий.
При цьому, сам Лукашенко продовжує стверджувати, що ситуацію в країні розхитують ззовні. Зокрема, ніби-то, все координується з Польщі та Чехії. І навіть масове відключення інтернету по всій країні, яке заважає мітингарям координувати, а пресі – висвітлювати події – також називає втручанням Заходу. Самих же мітингарів і їх лідерів Батько називає не інакше як вівцями. Чим лише розпалює лють і невдоволення.
Що відомо про протести в Білорусі?
- У Білорусі 9 серпня в країні пройшли президентські вибори. Згідно з попередніми даними, чинний глава держави набрав приблизно 80 %. Тихановська – менше, ніж 10 %.
- Увечері тисячі людей вийшли на вулиці міст із протестами. Розпочались сутички між мітингувальниками та силовиками, поранені десятки людей, тисячі – затримані.
- Правозахисники повідомили про загибель 3 осіб. Влада цю інформацію не підтвердила.
- Протести продовжились 10 серпня. Знову ОМОН жорстко розганяв учасників акцій. Влада підтвердила загибель одного мітингувальника: у нього в руках начебто розірвалась граната.