Протести в Білорусі тривають уже другий день. На думку лідера білоруського руху "За свободу" Юрася Губаревича, протести у 2020 році дуже відрізняються від тих, що були 2010 році.

Сила всі протестів у тому, що люди можуть між собою домовлятися локально навіть із вимкненим інтернетом по всій країні. Таку думку Губаревич висловив в ефірі 24 каналу.

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Що зараз відбувається на вулицях?

За його словами, інформації майже всі білоруси не мають, тому що інтернет вимкнений уже третю добу. Заблоковані основні незалежні новинні ресурси. Але якось частково можна отримувати інформації з телеграму. У деяких із них є заклики виходити на вулицю вечорами.

Як люди координуються?

Координація відбувається в межах невеликих груп, які стихійно збираються: кожен у своєму дворі чи кварталі. Вони між собою домовляються, наголосив білоруський лідер опозиційного руху.

У цьому і є сила протестів після цієї виборчої кампанії. Нагадаю, що схожі масові протести відбувалися 2010 році. Їх розігнали буквально за кілька хвилин. Зараз міліція просто не справляється, тому що їм доводиться боротися з протестувальниками не тільки в мікрорайонах Мінська, а й у малих містах по всій Білорусі,

– зазначив Губаревич.

Як звернення Тихановської вплине на протести?

Як зазначив Губаревич, для Білорусі тут немає нічого нового. Режим Лукашенка й раніше застосовував тиск, шантаж та залякування опонентів, щоби вони йшли на такі кроки, де визнавали свою неправоту й робили відеозвернення.

Тут можна зрозуміти, що Світлана Тихановська і спочатку не претендувала на те, щоби бути лідером білоруської опозиції чи бути головним суперником Лукашенка. І її участь у виборах частково випадкова,

– сказав Губаревич.

Проте, він вважає, що ця ситуація мало вплине на те, що відбувається в Білорусі. Оскільки Світлана – це лідер протесту проти 26-літнього правління режиму Лукашенка й люди виходять на вулиці виразити незгоду з тим, що він знову обманув людей.