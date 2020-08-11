Протести в Білорусі тривають уже другий день. А кандидатка в президенти Світлана Тихановська розповіла про свій від'їзд до Литви. Протестувальник Алесь Грудзілович розповів, як це вплине на хід протестів у країні.

Про це свідок акцій протесту розповів в ефірі 24 каналу. Він припустив, що Тихановській дали вибір: або діти, або країна. Відповідно, вона обрала дітей.

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Про виїзд Тихановської

На мою думку, вона зробила правильний вигляд. Вона не була політичним діячем. Вона просто дружина людини, яка пішла в політику. Їй не пощастило, але нам пощастило, що вона зробила цей крок,

– сказав протестувальник.

Також Грудзілович зазначив, що її від'їзд із країни не повпливає на протести. І наголосив: "Людям неважливо, хто це був – вона, Цепкало чи ще хтось. Головне – сам позив, що люди виходять".

Як проходять протести

У країні вимкнений інтернет, а про кількість жертв люди дізнаються лише з офіційної інформації. Проте зі сторони протестувальників були лише мирні дії. Свідок акцій протесту додав: якщо й були спроби напасти на міліцейських, то тільки коли вони відбивали й затримували таких самим мирних людей.

У Мінську щовечора люди збираються в багатьох місцях. Проте, як зазначив протестувальник, немає жодної організації чи координації протестів.

Просто люди виходять на вулиці сказати "ні" режиму, корупції та чинному президентові. Так би мовити, чинному самозванцеві. Тому ніхто нікого не координує, усі просто йдуть вулицями, гуляють. А міліція якраз виставляє кордони й агресивно поводиться: кидає шумові гранати, вихоплює мирних людей із натовпу, запихає їх в автозаки та побиває їх,

– розповів Грудзілович.

Він наголосив, що люди, звісно, на це реагують. Вони можуть щось теж кричати у відповідь. До того ж, зібрались і молоді люди й старші, і вони поводяться мирно.