Протесты в Беларуси продолжаются уже второй день. А кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала о своем отъезде в Литву. Протестующий Алесь Грудзилович рассказал, как это повлияет на ход протестов в стране.

Об этом свидетель акций протеста рассказал в эфире 24 канала. Он предположил, что Тихановской дали выбор: либо дети, либо страна. Соответственно, она выбрала детей.

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О выезде Тихановской

По-моему, она сделала правильный вид. Она не была политическим деятелем. Она просто жена человека, который пошел в политику. Ей не повезло, но нам повезло, что она сделала этот шаг,

– сказал протестующий.

Также Грудзилович отметил, что ее отъезд из страны не повлияет на протесты. И подчеркнул: "Людям неважно, кто это был – она, Цепкало или еще кто. Главное – сам позыв, что люди выходят".

Как проходят протесты

В стране отключен интернет, а о количестве жертв люди узнают только из официальной информации. Однако со стороны протестующих были лишь мирные действия. Свидетель акций протеста добавил: если и были попытки напасть на милицейских, то только когда они отбивали и задерживали таких же мирных людей.

В Минске каждый вечер люди собираются во многих местах. Однако, как отметил протестующий, нет никакой организации или координации протестов.

Просто люди выходят на улицы сказать "нет" режиму, коррупции и действующему президенту. Так сказать, действующему самозванцу. Поэтому никто никого не координирует, все просто идут по улицам, гуляют. А милиция как раз выставляет границы и агрессивно себя ведет: бросает шумовые гранаты, выхватывает мирных людей из толпы, запихивает их в автозаки и бьет их,

– рассказал Грудзілович.

Он подчеркнул, что люди, конечно, на это реагируют. Они могут что-то тоже кричать в ответ. К тому же, собрались и молодые люди и старшие, и они ведут себя мирно.