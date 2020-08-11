В Минске протестующие отвоевывают позиции у силовиков. Так, тысячи людей вышли на улицы белорусской столицы, в разных концах города продолжаются столкновения. На помощь протестующим подтянулись люди на авто, которые пытаются разграничить митингующих и ОМОНовцев.

В одной части города силовики, увидев количество людей, без боя начали убегать в сторону автозаков. Протестующие гнались за ними. Соответствующий ролик распространяют в соцсетях, передает 24 канал. Основное В Беларуси возобновились столкновения: силовики задерживают и бьют людей – фото, видео "Бегите, бегите, лошки", – кричит силовикам один из протестующих. Осторожно – 18+: в ролике присутствует нецензурная лексика! Смотрите видео, как ОМОН убегает от протестующих в Минске: Что известно о протестах и ​​ситуации в Беларуси: коротко Массовые протесты в стране начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы считают, что выборы были сфальсифицированы, в ночь с 9 на 10 августа они вышли на улицы городов по всей стране на протест.

Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками. Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.

ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.

Лишь около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.

Во время столкновений были задержаны сотни человек, десятки протестующих получили ранения.

Вечером 10 августа в Минске люди снова собрались на протест, началась новая волна задержаний.

Белорусы пленили улицы своих городов, а в Минске в результате столкновений погиб первый человек.

11 августа граждане Беларуси хотят объявить всенародную забастовку.