У Мінську протестувальники відвойовують позиції у силовиків. Так, тисячі людей вийшли на вулиці білоруської столиці, у різних кінцях міста тривають сутички. На поміч протестувальникам підтягнулися люди на авто, які намагаються розмежувати мітингарів та ОМОНівців.

В одній частині міста силовики, побачивши кількість людей, без бою почали тікати в бік автозаків. Протестувальники гналися за ними. Відповідний ролик поширюють у соцмережах, передає 24 канал. Основне У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей – фото, відео "Утікайте, утікайте, лошки", – гукає силовикам один із протестувальників. Обережно – 18+: у ролику присутня нецензурна лексика! Дивіться відео, як ОМОН втікає від протестувальників у Мінську: Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко Масові протести у країні розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, у ніч з 9 на 10 серпня вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.

Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками. Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.

ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.

Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.

Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення.

Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову зібралися на протест, почалася нова хвиля затримань.

Білоруси полонили вулиці своїх міст, а у Мінську внаслідок сутичок загинула перша людина.

11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.