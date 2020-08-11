"Втікайте, лошки": протестувальники у Мінську розганяють ОМОН – відео 18+
У Мінську протестувальники відвойовують позиції у силовиків. Так, тисячі людей вийшли на вулиці білоруської столиці, у різних кінцях міста тривають сутички. На поміч протестувальникам підтягнулися люди на авто, які намагаються розмежувати мітингарів та ОМОНівців.
В одній частині міста силовики, побачивши кількість людей, без бою почали тікати в бік автозаків. Протестувальники гналися за ними. Відповідний ролик поширюють у соцмережах, передає 24 канал.
Основне У Білорусі поновилися сутички: силовики затримують і б'ють людей – фото, відео
"Утікайте, утікайте, лошки", – гукає силовикам один із протестувальників.
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Дивіться відео, як ОМОН втікає від протестувальників у Мінську:
Що відомо про протести і ситуацію у Білорусі: коротко
- Масові протести у країні розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, у ніч з 9 на 10 серпня вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.
- Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бік світло-шумові гранати та бити кийками. Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.
- ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.
- Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення.
- Ввечері 10 серпня у Мінську люди знову зібралися на протест, почалася нова хвиля затримань.
- Білоруси полонили вулиці своїх міст, а у Мінську внаслідок сутичок загинула перша людина.
- 11 серпня громадяни Білорусі хочуть оголосити всенародний страйк.