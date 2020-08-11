Протесты в Беларуси продолжаются уже второй день. По мнению лидера белорусского движения "За свободу" Юрася Губаревича, протесты в 2020 году сильно отличаются от тех, что были в 2010 году.

Сила всех протестов в том, что люди могут между собой договариваться локально даже с выключенным интернетом по всей стране. Такое мнение Губаревич выразил в эфире 24 канала.

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Что сейчас происходит на улицах?

По его словам, информации почти у всех белорусов нет, так как интернет выключен уже третьи сутки. Заблокированы основные независимые новостные ресурсы. Но как-то частично можно получать информации из телеграма. В некоторых из них есть призывы выходить на улицу по вечерам.

Как люди координируются?

Координация происходит в пределах небольших групп, которые стихийно собираются: каждый в своем дворе или квартале. Они между собой договариваются, подчеркнул белорусский лидер оппозиционного движения.

В этом и есть сила протестов после этой избирательной кампании. Напомню, что подобные массовые протесты происходили в 2010 году. Их разогнали буквально за несколько минут. Сейчас милиция просто не справляется, потому что им приходится бороться с протестующими не только в микрорайонах Минска, но и в малых городах по всей Беларуси,

– отметил Губаревич.

Как обращение Тихановской повлияет на протесты?

Как отметил Губаревич, для Беларуси здесь нет ничего нового. Режим Лукашенко и раньше применял давление, шантаж и запугивание оппонентов, чтобы они шли на такие шаги, где признавали свою неправоту и делали видеообращение.

Здесь можно понять, что Светлана Тихановская и изначально не претендовала на то, чтобы быть лидером белорусской оппозиции или быть главным соперником Лукашенко. И ее участие в выборах частично случайно,

– сказал Губаревич.

Однако, он считает, что эта ситуация мало повлияет на то, что происходит в Беларуси. Поскольку Светлана – это лидер протеста против 26-летнего правления режима Лукашенко и люди выходят на улицы выразить несогласие с тем, что он снова обманул людей.