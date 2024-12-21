Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в етері телемарафону. Цікавим є те, що багато російських військовополонених зізнаються, що обіцяні виплати за підписання контракту вони так і не отримали.

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Як Росія заманює цивільних на війну

Бобовнікова розповіла, що завдяки цивільним, які підписують військові контракти, Росія швидко поповнює свої втрати та підтягує резерви.

За словами речниці, для багатьох росіян ці контракти є лише "наживкою" тому вони погоджуються їхати в Україну на війну.

"Ворог швидко поповнює втрати і підтягує резерви. Вони проводять активну кампанію із залучення цивільних осіб на контракт, і багато хто погоджується на ці пропозиції, незважаючи на те, що від військовополонених неодноразово чули, що виплати вони не отримували", – розповіла Бобовнікова.