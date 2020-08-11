В Беларуси не утихают протесты. Люди выходят на многотысячные акции, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов. Людей массово пакуют в автозаки и везут в милицейские отделения. Уже заведено несколько уголовных дел на протестующих. А главная оппонентка Лукашенко Светлана Тихановская сегодня выехала из страны и записала обращение к митингующим.

Повлияет ли это на протесты и что ждет белорусское сопротивление – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Тихановская покинула страну

В ночь с 10 на 11 сентября белорусские протестующие вновь столкнулись с милицейской жестокостью. Митингующих били, стреляли в них резиновыми пулями и ослепляли светошумовыми гранатами. Однако утром, 11 августа, Светлана Тихановская, единственная оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси, покинула страну и уехала в Литву.

Члены команды Тихановской считают, что она записала обращение и приняла решение уехать из страны под давлением белорусских силовиков. За несколько часов до отъезда кандидатка примерно 3 часа провела в здании Центризбиркома. Где с ней якобы общались силовики. Косвенно это подтвердил в эфире нашего канала сам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Она тоже испытала какое-то давление со стороны власти. И выбор у нее был очень маленький. И выбор был покинуть страну или какие-то другие варианты, которые были неприемлемы. У нее есть литовская виза. Она может находиться здесь год здесь без всяких ограничений. И она выбрала этот путь,

– отметил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Чего ожидать без лидера?

Дипломат предупреждает: официальному Минску следует ожидать соответствующие последствия и за ход выборов, и за жестокое подавление протестов. В том числе в виде санкций.

Что же касается самих протестов, которые не утихают уже третий день, то без лидера, даже такого как Тихановская, на инерции они могут продержаться еще минимум неделю. Так считает эксперт-международник Григорий Перепелица. И если не появится новый оппозиционный лидер, который объединит всех недовольных масштабными фальсификациями белорусов вокруг себя, – протесты утихнут.

Поскольку не было организационного ядра фактически у этого протестного движения и не было никаких политических задач и программ, то очевидно, что у этого движения нет перспективы в дальнейшем. Оно будет подавлено, я думаю, что центральные улицы Минска будут зачищены, считает эксперт-международник Григорий Перепелица.

Что думает Лукашенко?

Тем временем сегодня на улицы Минска и других городов снова вышли люди. А сотрудники нескольких государственных предприятий объявили забастовку с требованием прекратить насилие. Всего за 2 дня протестов в Беларуси уже арестовано около 5 тысяч человек. Есть первый погибший.

При этом сам Лукашенко продолжает утверждать, что ситуацию в стране расшатывают извне. В частности, будто бы все координируется из Польши и Чехии. И даже массовое отключение интернета по всей стране, которое мешает митингующим координироваться, а прессе – освещать события – также называет вмешательством Запада. Самих же митингующих и их лидеров Батька называет не иначе как овцами. Чем лишь разжигает ярость и недовольство.

Что известно о протестах в Беларуси?