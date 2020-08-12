На підтримку постраждалих у протестах в Білорусі зібрали вже понад один мільйон доларів. Тепер ціль зросла до 2,6 мільйона.

Люди з всіх куточків світу підтримали білоруських протестувальників, свідчить інформація у фейсбуці ініціативи.

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Лише за два дні вдалося зібрати рекордну суму. Наразі на рахунку постраждалих мітингувальників понад 1,4 мільйона доларів.

Спочатку планували зібрати лише 1 мільйон, однак тепер ціль росла до 2,6 мільйона доларів.

До слова, збір грошей розпочала ініціатива BY Help ще кілька тижнів тому. Тоді активісти хотіли допомогти оплатити штрафи затриманим під час вуличних пікетів.

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Наразі білоруси протестують вже четвертий день поспіль.

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