У Білорусі ОМОнівці побили чоловіка, який став на коліна: жорстокі кадри
ОМОНівці у Білорусі жорстоко побили беззбройного чоловіка, який став на коліна. Це трапилось у білоруському місті Новополоцьк Вітебської області. Інцидент зафіксували на відео мешканці прилеглого будинку.
Шокуюче відео з'явилось у телеграм-каналі TUT.BY. На кадрах зафіксували, як чоловік підходить до силовиків і стає на коліна.
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Відео шокувало користувачів мереж. На ньому видно, як до чоловіка підійшли ОМОНівці. Той одразу ж став на коліна та руки тримав за головою. Водночас ззаду підбіг ще один силовик, який дуже сильно вдарив білоруса ногою у спину.
Попри те, що постраждалий впав, силовик продовжував бити чоловіка по голові та тілу. Побитого чоловіка згодом затримали. Однак куди саме його відвезли – невідомо.
ОМОНівці побили білоруса, який стояв на колінах: відео
Люди, які зафіксували момент на камеру, весь час кричали до силовиків. Вони були обурені такими жорстокими діями.
Протести в Білорусі: що відомо
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
- Наразі білоруси протестують вже четвертий день поспіль.