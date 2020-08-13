ОМОНівці у Білорусі жорстоко побили беззбройного чоловіка, який став на коліна. Це трапилось у білоруському місті Новополоцьк Вітебської області. Інцидент зафіксували на відео мешканці прилеглого будинку.

Шокуюче відео з'явилось у телеграм-каналі TUT.BY. На кадрах зафіксували, як чоловік підходить до силовиків і стає на коліна.

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Відео шокувало користувачів мереж. На ньому видно, як до чоловіка підійшли ОМОНівці. Той одразу ж став на коліна та руки тримав за головою. Водночас ззаду підбіг ще один силовик, який дуже сильно вдарив білоруса ногою у спину.

Попри те, що постраждалий впав, силовик продовжував бити чоловіка по голові та тілу. Побитого чоловіка згодом затримали. Однак куди саме його відвезли – невідомо.

ОМОНівці побили білоруса, який стояв на колінах: відео

Люди, які зафіксували момент на камеру, весь час кричали до силовиків. Вони були обурені такими жорстокими діями.

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