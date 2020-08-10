Мировые политики уже осудили силовой разгон протестов в Беларуси
В Беларуси после оглашения результатов экзит-полов президентских выборов начались массовые столкновения и задержания активистов. Лидеры мировых держав уже осуждают попытку силового разгона недовольных. Первыми высказались президенты Польши и Литвы.
Анджей Дуда и Гитанас Науседа выложили совместное заявление: они призывают воздержаться от насилия и нарушения прав людей. Соответствующее заявление двух президентов опубликовало "Польское Радио".
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Как соседи Беларуси, мы призываем беларусские власти полностью признать и придерживаться основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова, – говорится в заявлении.
Как писали президенты, они считают, что "диалог – это всегда лучший метод обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".
"Мы относимся к суверенитету и независимости Беларуси с максимальным уважением и надеемся, что будут существовать условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными учреждениями Беларуси", – написали они.
Протесты в Беларуси: главное
- 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых по данным экзит-поллов с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко, а его главная оппонентка Светлана Тихановська набрала лишь 6,8%.
- После объявления результатов выборов по данным национального экзитпола тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы.
- Автомобиль Омона в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего многие пострадали.
- В некоторых провинциальных городах ОМОН стал на сторону протестующих и опустил щиты. Такую ситуацию наблюдали в городах Лида и Пинск.