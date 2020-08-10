В Беларуси после оглашения результатов экзит-полов президентских выборов начались массовые столкновения и задержания активистов. Лидеры мировых держав уже осуждают попытку силового разгона недовольных. Первыми высказались президенты Польши и Литвы.

Анджей Дуда и Гитанас Науседа выложили совместное заявление: они призывают воздержаться от насилия и нарушения прав людей. Соответствующее заявление двух президентов опубликовало "Польское Радио".

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Как соседи Беларуси, мы призываем беларусские власти полностью признать и придерживаться основных демократических стандартов. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова, – говорится в заявлении.

Как писали президенты, они считают, что "диалог – это всегда лучший метод обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий".

"Мы относимся к суверенитету и независимости Беларуси с максимальным уважением и надеемся, что будут существовать условия для углубления сотрудничества с обществом и государственными учреждениями Беларуси", – написали они.

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