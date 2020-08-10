У Білорусі після оголошення результатів екзитполів президентських виборів почалися масові сутички і затримання активістів. Лідери світових держав вже засуджують спробу силового розгону невдоволених. Першими висловилися президенти Польщі і Литви.

Анджей Дуда та Гітанас Науседа виклали спільну заяву: вони закликають утриматися від насилля і порушення прав людей. Відповідну заяву двох президентів опублікувало "Польське Радіо".

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Як сусіди Білорусі, ми закликаємо білоруську владу повністю визнати та дотримуватися основних демократичних стандартів. Ми закликаємо утримуватися від насильства та поважати основні свободи, права людини та громадянина, включаючи права національних меншин та свободу слова,

– йдеться у заяві.

Як писали президенти, вони вважають, що "діалог – це завжди найкращий метод забезпечення соціального розвитку та обговорення реформ та політичних дій".

"Ми ставимося до суверенітету та незалежності Білорусі з максимальною повагою і сподіваємось, що існуватимуть умови для поглиблення співпраці з суспільством та державними установами Білорусі", – написали вони.

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