Автозак ОМОНу в'їхав у натовп демонстрантів у Мінську: є постраждалі – відео
Автозак білоруських силовиків навмисно в'їхав у натовп в Мінську в спини протестувальників. ЗМІ повідомляють про декількох постраждалих.
Білоруські ЗМІ повідомляють, що наразі в результаті наїзду автозака в Мінську страшні травми отримали двоє людей. Про це повідомляє TUT.by.
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Що відомо про постраждалих
Одна людина без свідомості, в крові. Чоловіка намагаються реанімувати медики.
Ще одного чоловіка забрали до реанімації. У нього важкі травми п'яти.
Автозак в'їхав у протестувальників у Мінську: дивіться відео
Масові сутички в Білорусі через результати виборів: головне
- Основний день голосування на виборах президента Білорусі був 9 серпня. Ключовим питанням було те, чи виграє опозиційна кандидатка Світлана Тихановська в Олександра Лукашенка.
- Втім державні екзит-поли показали, що чинний президент Білорусі отримав майже 80% голосів виборців. Втім білоруси не погоджуються з результатами екзит-полів.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі (20:00) за місцевим часом силовики почали затримувати людей.
- Затримання відбуваються не лише біля виборчих дільниць, а і у спальних районах. Зрештою між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички.
- Тим часом, з’явилася інформація, що білоруська столиця – оточена блокпостами, а в самому місті перекрили вулиці та закрили станції метро.