Автозак білоруських силовиків навмисно в'їхав у натовп в Мінську в спини протестувальників. ЗМІ повідомляють про декількох постраждалих.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що наразі в результаті наїзду автозака в Мінську страшні травми отримали двоє людей. Про це повідомляє TUT.by.

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Що відомо про постраждалих

Одна людина без свідомості, в крові. Чоловіка намагаються реанімувати медики.

Ще одного чоловіка забрали до реанімації. У нього важкі травми п'яти.

Автозак в'їхав у протестувальників у Мінську: дивіться відео

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