Автозак Омона въехал в толпу демонстрантов в Минске: есть пострадавшие – видео
Автозак беларусских силовиков намеренно въехал в толпу в Минске в спины протестующих. СМИ сообщают о нескольких пострадавших.
Беларусские СМИ сообщают, что сейчас в результате наезда автозака в Минске страшные травмы получили двое людей. Об этом сообщает TUT.by.
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Что известно о пострадавших
Один человек без сознания, в крови. Мужчину пытаются реанимировать медики.
Еще одного мужчину забрали в реанимацию. У него тяжелые травмы пятки.
Автозак въехал в протестующих в Минске: смотрите видео
Массовые столкновения в Беларуси из-за результатов выборов: главное
- Основной день голосования на выборах президента Беларуси был 9 августа. Ключевым вопросом было то, выиграет ли оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская у Александра Лукашенко.
- Впрочем государственные экзит-полы показали, что действующий президент Беларуси получил почти 80% голосов избирателей. Впрочем беларусы не соглашаются с результатами экзит-поллов.
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси (20:00) по местному времени силовики начали задерживать людей.
- Задержания происходят не только возле избирательных участков, но и в спальных районах. В итоге между правоохранителями и протестующими начались столкновения.
- Тем временем, появилась информация, что беларусская столица окружена блокпостами, а в самом городе перекрыли улицы и закрыли станции метро.
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Масові сутички в Білорусі через результати виборів: головне
- Основний день голосування на виборах президента Білорусі був 9 серпня. Ключовим питанням було те, чи виграє опозиційна кандидатка Світлана Тихановська в Олександра Лукашенка.
- Втім державні екзит-поли показали, що чинний президент Білорусі отримав майже 80% голосів виборців. Втім білоруси не погоджуються з результатами екзит-полів.
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі (20:00) за місцевим часом силовики почали затримувати людей.
- Затримання відбуваються не лише біля виборчих дільниць, а і у спальних районах. Зрештою між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички.
- Тим часом, з’явилася інформація, що білоруська столиця – оточена блокпостами, а в самому місті перекрили вулиці та закрили станції метро.