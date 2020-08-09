Автозак беларусских силовиков намеренно въехал в толпу в Минске в спины протестующих. СМИ сообщают о нескольких пострадавших.

Беларусские СМИ сообщают, что сейчас в результате наезда автозака в Минске страшные травмы получили двое людей. Об этом сообщает TUT.by.

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Что известно о пострадавших

Один человек без сознания, в крови. Мужчину пытаются реанимировать медики.

Еще одного мужчину забрали в реанимацию. У него тяжелые травмы пятки.

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Массовые столкновения в Беларуси из-за результатов выборов: главное

Основной день голосования на выборах президента Беларуси был 9 августа. Ключевым вопросом было то, выиграет ли оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская у Александра Лукашенко.

Впрочем государственные экзит-полы показали, что действующий президент Беларуси получил почти 80% голосов избирателей. Впрочем беларусы не соглашаются с результатами экзит-поллов.

Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси (20:00) по местному времени силовики начали задерживать людей.

Задержания происходят не только возле избирательных участков, но и в спальных районах. В итоге между правоохранителями и протестующими начались столкновения.

Тем временем, появилась информация, что беларусская столица окружена блокпостами, а в самом городе перекрыли улицы и закрыли станции метро.

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