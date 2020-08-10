После объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах Беларусь разразилась протестами. В разных уголках страны состоялись мирные митинги, которые были жестоко разогнаны ОМОНовцами. Лукашенко призвал активистов, которые требуют честных результатов выборов, "утихомириться и успокоиться".

В своем обращении Лукашенко не упомянул о трех погибших активистах и десятках раненых митингующих. Однако президент Беларуси отметил, что "25 парней из ОМОНа получили ранения". Об этом сообщает The babel.

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Лукашенко пожаловался, что бойцов ОМОНа "специально и целенаправленно били". Заметим, что ранее МВД Беларуси подтвердило, что силовики в спецэкипировке применяли против мирных активистов свето-шумовые гранаты и резиновые пули.

Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому этого не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям в третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не "ахали" и не "охали",

– сказал Лукашенко.

В конце белорусский президент заявил, что "ответ будет адекватен". Добавим, что ранее Лукашенко заявил, что протестующих в Беларусь якобы доставляли из Польши, Великобритании, Украины, России и Чехии.

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Главное о выборах президента в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По результатам экзит-полов, Лукашенко победил со значительным отрывом – почти 80% голосов . У его соперницы Светланы Тихановской лишь 7%.

. У его соперницы Светланы Тихановской лишь 7%. На выборах зафиксировали многочисленные фальсификации .

. После выборов возмущенные люди вышли на массовые протесты . Произошли столкновения с силовиками. Среди митингующих есть раненые, задержанные. По информации СМИ, есть 3 погибших.

. Произошли столкновения с силовиками. Среди митингующих есть раненые, задержанные. По информации СМИ, есть 3 погибших. ​Ряд европейских стран осудили кровавый разгон массовых протестов и отказались признавать результаты выборов.

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