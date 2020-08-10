В Минск заехала еще одна колонна военной техники. Кроме этого, в центре столицы Беларуси дежурят ОМОНовцы и автобусы с полицией. Силовики находятся в полной экипировке.

Как сообщают очевидцы, колонна заехала примерно в 16:00. Заметили технику в центре столицы Беларуси, информируют очевидцы в Твиттере.

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На фото виден ряд военных машин, следующих в Дзержинский район города. Кроме этого, на улицах Минска заметили движение нескольких автобусов милиции.

По сообщению местных СМИ, в Минске также окружили Белорусский педагогический университет. Выходы на площадь перекрыли, а людей из университета выгнали. Колонны машин стоят по обе стороны моста. Ранее силовики были одеты в форму, а теперь находятся в полной экипировке. Сейчас на улицах полно сотрудников ОМОНа.



Военные машины и милиция / Фото с телеграмму

Военная техника в Минске перед выборами

Военную технику в Минске заметили еще накануне президентских выборов, состоявшихся 9 августа. В частности в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров. Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян объяснил это тем, что в связи с проведением президентских выборов сотрудников МВД перевели на усиленный вариант службы.



Колонна военной техники / Фото с телеграмму



Военные грузовики в Минске / Фото по телеграмму

Минут 20 назад по Дзержинского. Еще одна коллона зашла по Партизанскому. И вот прямо сейчас еще несколько автобусов с милицией прошли. pic.twitter.com/esgmfZ5AqP — Nikita L. ️ (@ofnobleblood) August 10, 2020

Протесты в Беларуси: коротко

Фактически победителем президентских выборов стал Александр Лукашенко. Избирательные участки закрылись в 20:00. Поскольку в УИК были огромные очереди, значительная часть избирателей не смогла проголосовать. Также есть информация о многочисленных фальсификациях результатов.

В ночь на 10 августа в городах Беларуси прошли массовые протесты. На митинги вышли люди, возмущенные результатами президентских выборов.

Ночью начались столкновения силовиков с митингующими. ОМОНовцы применили стрельбу резиновыми пулями по людям.

В МВД Беларуси заявили о более 3 тысяч задержанных митингующих. Более 50 протестующих получили ранения.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/v321268