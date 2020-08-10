В Минск заехала новая колонна военной техники: фото
В Минск заехала еще одна колонна военной техники. Кроме этого, в центре столицы Беларуси дежурят ОМОНовцы и автобусы с полицией. Силовики находятся в полной экипировке.
Как сообщают очевидцы, колонна заехала примерно в 16:00. Заметили технику в центре столицы Беларуси, информируют очевидцы в Твиттере.
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На фото виден ряд военных машин, следующих в Дзержинский район города. Кроме этого, на улицах Минска заметили движение нескольких автобусов милиции.
По сообщению местных СМИ, в Минске также окружили Белорусский педагогический университет. Выходы на площадь перекрыли, а людей из университета выгнали. Колонны машин стоят по обе стороны моста. Ранее силовики были одеты в форму, а теперь находятся в полной экипировке. Сейчас на улицах полно сотрудников ОМОНа.
Военные машины и милиция / Фото с телеграмму
Военная техника в Минске перед выборами
Военную технику в Минске заметили еще накануне президентских выборов, состоявшихся 9 августа. В частности в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров. Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян объяснил это тем, что в связи с проведением президентских выборов сотрудников МВД перевели на усиленный вариант службы.
Колонна военной техники / Фото с телеграмму
Военные грузовики в Минске / Фото по телеграмму
Протесты в Беларуси: коротко
- Фактически победителем президентских выборов стал Александр Лукашенко. Избирательные участки закрылись в 20:00. Поскольку в УИК были огромные очереди, значительная часть избирателей не смогла проголосовать. Также есть информация о многочисленных фальсификациях результатов.
- В ночь на 10 августа в городах Беларуси прошли массовые протесты. На митинги вышли люди, возмущенные результатами президентских выборов.
- Ночью начались столкновения силовиков с митингующими. ОМОНовцы применили стрельбу резиновыми пулями по людям.
- В МВД Беларуси заявили о более 3 тысяч задержанных митингующих. Более 50 протестующих получили ранения.