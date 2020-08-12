В Беларуси уже третий день подряд продолжаются масштабные акции протеста. Мирных митингующих жестоко разгоняет ОМОН. Также до недавнего времени в стране глушили интернет. И вот у работников СМИ лопнуло терпение – сразу двое белорусских телеведущих заявили об увольнении.

Сразу двое белорусских телеведущих заявили об уходе на фоне масштабных протестов в стране. Телеведущая СТВ Татьяна Бородкина написала в фейсбуке, что это связано с ситуацией в стране.

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Бородкина призвала белорусов не бояться и бороться за будущее для детей.

Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "выбором"! Не знаю, когда вы прочтете мой пост, потому что глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда выбор уже сделан – я не боюсь! И вы не бойтесь,

– подчеркнула она.

Об увольнении сообщил и другой телеведущий – Сергей Козлович. Он 10 лет работал на государственном канале АТН. Он подчеркнул, что его решение самостоятельное и теперь он будет искать новую работу.

Пользователи в комментариях поблагодарили ведущих за смелость и выразили слова поддержки.

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