"Не сможем улыбаться с экрана": белорусские журналисты начали увольняться на фоне протестов
В Беларуси уже третий день подряд продолжаются масштабные акции протеста. Мирных митингующих жестоко разгоняет ОМОН. Также до недавнего времени в стране глушили интернет. И вот у работников СМИ лопнуло терпение – сразу двое белорусских телеведущих заявили об увольнении.
Сразу двое белорусских телеведущих заявили об уходе на фоне масштабных протестов в стране. Телеведущая СТВ Татьяна Бородкина написала в фейсбуке, что это связано с ситуацией в стране.
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Бородкина призвала белорусов не бояться и бороться за будущее для детей.
Я и мои дети больше не сможем улыбаться с экрана телевизора. Поздравляем страну с "выбором"! Не знаю, когда вы прочтете мой пост, потому что глушат интернет. Но поймите, что даже сейчас, когда выбор уже сделан – я не боюсь! И вы не бойтесь,
– подчеркнула она.
Об увольнении сообщил и другой телеведущий – Сергей Козлович. Он 10 лет работал на государственном канале АТН. Он подчеркнул, что его решение самостоятельное и теперь он будет искать новую работу.
Пользователи в комментариях поблагодарили ведущих за смелость и выразили слова поддержки.
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Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы выразили решительное несогласие с результатами выборов, они считают, что голосование было цинично сфальсифицировано.
- Протесты начались в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать омоновцы.
- Белорусское министерство здравоохранения информирует о более 200 человек, которые попали в больницы. В общем за 3 дня протестов более 7 тысяч протестующих задержал ОМОН. Многие родственники говорят, что с задержанными нет связи.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.
- Люди планируют выходить на новые акции протеста и в дальнейшем.