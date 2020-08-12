Під час протестів у Білорусі місцеві правоохоронці затримали вже дев'ятьох українців. Згодом їх таки відпустили. Окрім того, ОМОНівці побили українського фотографа.

Інформацію про затриманих підтвердили в МЗС на запит "Суспільного". До теми ОМОН хапає без розбору: як жителі Мінська виживають в атмосфері страху – розповідь українки Що відомо про затриманих українців і побитого фотографа Дипломати кажуть, що білоруські правоохоронці побили українського фотокореспондета агентства Associated Press. Його з незначними травмами госпіталізували до однієї з лікарень.

Після надання допомоги, у той же день фотографа виписали. До посольства він не звертався.

Крім того, у Вітебську затримали дев'ятьох громадян України. Після втручання посольства наступного дня вони були звільнені з-під варти. Три дні протестів у Білорусі: де було найгарячіше 11 серпня 11 серпня в Білорусі продовжились масові протести. Люди знову вийшли на вулиці. Загалом протестувальники та силовики дещо змінили свої тактики. Перші намагаючись виснажити важко обмундированих ОМОНівців намагались перенести протистояння в спальні райони та на окраїни міст.

У Мінську мітингувальники роззосередилися і пересувалися по місту невеликими групами до 20 осіб.

Силовики ж затримували випадкових перехожих та готували засідки. Загалом масові затримання відбулися в Мінську, Бобруйську, Бресті та інших великих містах Білорусі.

У всіх обласних центрах країни вчора повністю зник мобільний інтернет.

За даними правозахисників, жертвами заворушень у Білорусі вже стали четверо людей. Втім влада підтверджує загибель лише одного демонстранта. У лікарнях перебувають вже понад дві сотні людей. Третій день протестів у Білорусі: дивіться відео