ОМОН хапає без розбору: як жителі Мінська виживають в атмосфері страху – розповідь українки
Головні сутички між правоохоронцями та демонстрантами перемістились з центру на окраїни Мінська, а також у спальні райони. Місцеві жителі вважають, що там у силовиків не так багато переваг.
Яка ситуація в Мінську 11 серпня
Жителька Мінська 58-річна пані Ніна, родом з України, в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла про те, як силовики теророризують місцевих жителів у столиці Білорусі.
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Вона зазначила, що навіть переписуючись з журналістами в соцмережах, дуже ризикує і боїться за власне життя і життя рідних. Вона додала, що видаляє кожне повідомлення, яке надсилає в соцмережах про ситуацію в Мінську.
Також за її словами, серед місцевих говорять, що українських громадян режим Лукашенка зараз сприймає, як особливо небезпечних бунтівників, можливих організаторів протестів.
Погляд на сутички очима місцевих жителів
- Силовики переодягаються навіть у цивільний одяг, сидять у машинах із виключеними фарами в дворах будинків.
- Коли бачать групи людей, які тікають від ОМОНівців, вискакують з автівок і пакують в машини.
Хапають у дворах без розбору. Боїмось ввечері навіть за хлібом вийти в магазин, хоча комендантської години не вводили,
– розповіла жінка.
Натомість всі жителі Мінська, незважаючи на політичні вподобання, шоковані звірствами силовиків. За її словами, чимало з тих, хто був за Лукашенка, змінюють свою думку щодо нього.
Коли б'ють твоїх онуків, дітей неповнолітніх…Як можна... Це дуже боляче на таке дивитись,
– зізнається жінка.
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Третій день протестів у Білорусі: де сьогодні найгарячіше
- 11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Близько 19:00 люди почали знову виходити на вулиці. Силовики затримують випадкових перехожих та готують засідки.
- У всіх обласних центрах країни повністю зник мобільний інтернет. Білорусів просять використовувати VPN, хоча це й не завжди допомагає.
- У Мінську мітингувальників закликали роззосередитися і пересуватися по місту невеликими групами до 20 осіб.
- У білоруському місті Бобруйськ почалися масові затримання учасників протестів. Центральна частина міста заблокована.
Підсумки другого дня протестів у Білорусі: відео