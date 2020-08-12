Главные столкновения между правоохранителями и демонстрантами переместились из центра на окраины Минска, а также в спальные районы. Местные жители считают, что там у силовиков не так много преимуществ.

Какова ситуация в Минске 11 августа

Жительница Минска, 58-летняя Нина, родом из Украины, в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала о том, как силовики терроризируют местных жителей в столице Беларуси.

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Она отметила, что даже переписываясь с журналистами в соцсетях очень рискует и боится за собственную жизнь и жизнь родных. Она добавила, что удаляет каждое сообщение, которое посылает в соцсетях о ситуации в Минске.

Также по ее словам, среди местных говорят, что украинских граждан режим Лукашенко сейчас воспринимает как особо опасных мятежников, возможных организаторов протестов.

Взгляд на столкновения глазами местных жителей

Силовики переодеваются даже в гражданскую одежду, сидят в машинах с выключенными фарами во дворах домов.

Когда видят группы людей, которые убегают от ОМОНа, выскакивают из машин и пакуют в машины.

Хватают во дворах без разбора. Боимся вечером даже за хлебом выйти в магазин, хотя комендантский час не вводили,

– рассказала женщина.

Зато все жители Минска, несмотря на политические предпочтения, шокированы зверствами силовиков. По ее словам, многие из тех, кто был за Лукашенко, меняют свое мнение относительно него.

Когда бьют твоих внуков, детей несовершеннолетних… Как можно... Это очень больно на такое смотреть,

– признается женщина.

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Третий день протестов в Беларуси: где сегодня горячо

11 августа в Беларуси началась новая волна протестов. Около 19:00 люди начали выходить на улицы. Силовики задерживают случайных прохожих и готовят засады.

Во всех областных центрах страны полностью пропал мобильный интернет. Белорусов просят использовать VPN, хотя это и не всегда помогает.

В Минске митингующих призвали рассосредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек.

В белорусском городе Бобруйск начались массовые задержания участников протестов. Центральная часть города заблокирована.

Итоги второго дня протестов в Беларуси: видео