Третій день протестів у Білорусі: в ОМОНу з'явилась нова підступна тактика – відео, фото
11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Близько 19:00 люди почали знову виходити на вулиці. Силовики затримують випадкових перехожих та готують засідки.
Мітингувальників закликали роззосередитися і пересуватися по місту невеликими групами до 20 осіб. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.
Актуально На вулиці Мінська знову стягують важку військову техніку: фото та відео
Актуальна ситуація в містах Білорусі
- У всіх обласних центрах країни повністю зник мобільний інтернет. Білорусів просять використовувати VPN, хоча це й не завжди допомагає.
- Також протестувальників попереджають про велику кількість озброєних силовиків на вулицях, зокрема – у Мінську. Так на вулиці Пушкінській вони, очевидно, готують засідку.
- У білоруському місті Бобруйськ почалися масові затримання учасників протестів. Центральна частина міста заблокована. Там громадяни збирали підписи за альтернативних кандидатів.
- Правоохоронці ввечері почали стягувати військову техніку.
- Також повідомляється про велику кількість воєнної техніки біля штабу опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської і закликають людей туди не йти.
Опозиційні телеграм-канали повідомляють, що в силовиків дещо змінилась тактика. Вони ховаються в дворах будинків, де із засідок виловлюють людей.
Також групи ОМОНівців їздять навіть у машинах швидкої допомоги. Вони зупиняються біля груп людей і накидуються на них, коли ті не очікують.
Третій день протестів у Білорусі: дивіться відео
Ще одне відео з протестів у Білорусі:
Протести в Білорусі: головне
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк. Робітники найбільших заводів та фабрик влаштували акцію протесту.
- Натомість Світлана Тихановська виїхала з Білорусі до Литви. Їй разом з дітьми одразу забезпечили охорону. Вона закликала припинити протести. Однак, все вказує на те, що її змусили це зробити, залякавши погрозами.