11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Близько 19:00 люди почали знову виходити на вулиці. Силовики затримують випадкових перехожих та готують засідки.

Мітингувальників закликали роззосередитися і пересуватися по місту невеликими групами до 20 осіб. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

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Актуальна ситуація в містах Білорусі

У всіх обласних центрах країни повністю зник мобільний інтернет. Білорусів просять використовувати VPN, хоча це й не завжди допомагає.

Також протестувальників попереджають про велику кількість озброєних силовиків на вулицях, зокрема – у Мінську. Так на вулиці Пушкінській вони, очевидно, готують засідку.

У білоруському місті Бобруйськ почалися масові затримання учасників протестів. Центральна частина міста заблокована. Там громадяни збирали підписи за альтернативних кандидатів.

Правоохоронці ввечері почали стягувати військову техніку.

Також повідомляється про велику кількість воєнної техніки біля штабу опозиційної кандидатки в президенти Світлани Тихановської і закликають людей туди не йти.

Опозиційні телеграм-канали повідомляють, що в силовиків дещо змінилась тактика. Вони ховаються в дворах будинків, де із засідок виловлюють людей.

Також групи ОМОНівців їздять навіть у машинах швидкої допомоги. Вони зупиняються біля груп людей і накидуються на них, коли ті не очікують.

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Ще одне відео з протестів у Білорусі:

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