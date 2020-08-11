11 августа в Беларуси началась новая волна протестов. Около 19:00 люди начали снова выходить на улицы. Силовики задерживают случайных прохожих и готовят засады.

Митингующих призывали рассредоточиться и передвигаться по городу небольшими группами до 20 человек. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

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Во всех областных центрах страны полностью исчез мобильный интернет. Белорусов просят использовать VPN, хотя это и не всегда помогает.

Также протестующих предупреждают о большом количестве вооруженных силовиков на улицах, в частности – в Минске. Так на улице Пушкинской они, очевидно, готовят засаду.

В белорусском городе Бобруйск начались массовые задержания участников протестов. Центральная часть города заблокирована. Там граждане собирали подписи за альтернативных кандидатов.

Правоохранители вечером начали стягивать военную технику.

Также сообщается о большом количестве военной техники возле штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской и призывают людей туда не идти.

Оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что у силовиков несколько изменилась тактика. Они прячутся во дворах домов, где из засад вылавливают людей. Также группы ОМОНовцев ездят даже в машинах скорой помощи. Они останавливаются возле групп людей и набрасываются на них, когда те не ожидают.

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