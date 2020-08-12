Во время протестов в Беларуси местные правоохранители задержали уже девять украинцев. Впоследствии их таки отпустили. Кроме того, ОМОНовцы избили украинского фотографа.

Информацию о задержанных подтвердили в МИД по запросу "Суспільного". К теме ОМОН хватает без разбора: как жители Минска выживают в атмосфере страха – рассказ украинки Что известно о задержанных украинцах и избитом фотографе Дипломаты говорят, что белорусские правоохранители избили украинского фотокореспондета агентства Associated Press. Его с незначительными травмами госпитализировали в одну из больниц.

После оказания помощи, в тот же день фотографа выписали. В посольство он не обращался.

Кроме того, в Витебске задержали девятерых граждан Украины. После вмешательства посольства следующий день они были освобождены из-под стражи. Три дня протестов в Беларуси: где было горячее всего 11 августа в Беларуси продолжились массовые протесты. Люди снова вышли на улицы. В общем протестующие и силовики несколько изменили свои тактики. Первые пытаясь истощить трудно обмундированных ОМОНовцев пытались перенести противостояние в спальные районы и на окраины городов.

В Минске митингующие рассредоточились и передвигались по городу небольшими группами до 20 человек.

Силовики же задерживали случайных прохожих и готовили засады. В общем массовые задержания произошли в Минске, Бобруйске, Бресте и других крупных городах Беларуси.

Во всех областных центрах страны вчера полностью исчез мобильный интернет.

По данным правозащитников, жертвами беспорядков в Беларуси уже стали четыре человека. Впрочем власти подтверждают гибель только одного демонстранта. В больницах находятся уже более двухсот человек. Третий день протестов в Беларуси: смотрите видео