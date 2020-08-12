Украинцы на протестах в Беларуси: ОМОНовцы избили фотографа и задержали 9 наших граждан
Во время протестов в Беларуси местные правоохранители задержали уже девять украинцев. Впоследствии их таки отпустили. Кроме того, ОМОНовцы избили украинского фотографа.
Информацию о задержанных подтвердили в МИД по запросу "Суспільного".
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Что известно о задержанных украинцах и избитом фотографе
- Дипломаты говорят, что белорусские правоохранители избили украинского фотокореспондета агентства Associated Press. Его с незначительными травмами госпитализировали в одну из больниц.
- После оказания помощи, в тот же день фотографа выписали. В посольство он не обращался.
- Кроме того, в Витебске задержали девятерых граждан Украины. После вмешательства посольства следующий день они были освобождены из-под стражи.
Три дня протестов в Беларуси: где было горячее всего
- 11 августа в Беларуси продолжились массовые протесты. Люди снова вышли на улицы. В общем протестующие и силовики несколько изменили свои тактики. Первые пытаясь истощить трудно обмундированных ОМОНовцев пытались перенести противостояние в спальные районы и на окраины городов.
- В Минске митингующие рассредоточились и передвигались по городу небольшими группами до 20 человек.
- Силовики же задерживали случайных прохожих и готовили засады. В общем массовые задержания произошли в Минске, Бобруйске, Бресте и других крупных городах Беларуси.
- Во всех областных центрах страны вчера полностью исчез мобильный интернет.
- По данным правозащитников, жертвами беспорядков в Беларуси уже стали четыре человека. Впрочем власти подтверждают гибель только одного демонстранта. В больницах находятся уже более двухсот человек.
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