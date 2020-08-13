Президент Зеленский высказался о событиях, которые сейчас происходят в Беларуси. О них он говорил осторожно, подбирая слова, и констатировал: ситуация сложная, нестабильная и серьезная. Также он добавил, что сейчас украинская сторона ведет переговоры с белорусской ради возвращения 3 граждан Украины, которые были задержаны на протестах.

Сейчас украинские дипломаты пытаются установить место их нахождения, уточнил глава государства. Об этом Зеленский рассказывал во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения, передает 24 канал.

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Я, как президент, говорю с МИД, там (в Беларуси – 24 канал) трое наших украинских граждан задержаны. Мы настойчиво требуем, чтобы их вернули в Украину. Через такую же сложную ситуацию мы в Украине тоже проходили, хочется, чтобы не было смертей и не было пострадавших, чтобы действительно власть находила диалог со своим обществом,

– подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, он считает, что в Беларуси сейчас сложная, нестабильная и серьезная ситуация. Он также посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, "пока там не установится более или менее стабильная ситуация". Глава государства добавил, что всех задержанных украинцев обязательно вернут домой.



Зеленский рассказал, что думает о ситуации в Беларуси / Фото Людмилы Гаврилюк, 24 канал

Также после упоминаний Зеленского об украинцах в Беларуси на фейсбук-странице Офиса Президента появилось требование, которое выдвинули руководству Беларуси.

Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгению Васильеву,

– говорится в сообщении.

Требование выдвинул глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Что говорят в МИД о ситуации в Беларуси

В ведомстве решили дождаться оглашения официальных результатов президентских выборов в Беларуси и тогда выразить свое заявление по этому поводу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

"Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение о том, как реагировать на этот факт", – сказал Кулеба.

Протесты в Беларуси: коротко