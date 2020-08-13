Нині в сусідній Білорусі тривають масові протести, а демонстранти звинувачують режим президента Лукашенка в підтасовці результатів виборів. Тим часом в Україні люди поділилися на два табори: частина вважає, що ми маємо підтримати протести, частина – що не варто втручатися в справи іншої країни.

Про те, як повинна була б реагувати Україна, у коментарі журналістам розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише 24 канал.

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Він наголосив, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. На запитання про можливість введення санкцій, як це хочуть зробити європейські країни, парламентар наголосив, що зовнішня політика – це справа президента.

У нас у фракції різні думки, різні позиції. Триває дискусія. У понеділок вона тривала більш жваво, зараз менше, адже депутатів й інші питання цікавлять,

– розповів Олександр Корнієнко.

На уточнююче питання щодо своєї особистої думки політик наголосив, що не потрібно лізти у внутрішні справи суверенних держав.

Як на події в Білорусі вже реагувала Україна: