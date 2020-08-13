Як Україна має реагувати на події в Білорусі: позиція "Слуги народу"
Нині в сусідній Білорусі тривають масові протести, а демонстранти звинувачують режим президента Лукашенка в підтасовці результатів виборів. Тим часом в Україні люди поділилися на два табори: частина вважає, що ми маємо підтримати протести, частина – що не варто втручатися в справи іншої країни.
Про те, як повинна була б реагувати Україна, у коментарі журналістам розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише 24 канал.
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Він наголосив, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. На запитання про можливість введення санкцій, як це хочуть зробити європейські країни, парламентар наголосив, що зовнішня політика – це справа президента.
У нас у фракції різні думки, різні позиції. Триває дискусія. У понеділок вона тривала більш жваво, зараз менше, адже депутатів й інші питання цікавлять,
– розповів Олександр Корнієнко.
На уточнююче питання щодо своєї особистої думки політик наголосив, що не потрібно лізти у внутрішні справи суверенних держав.
Як на події в Білорусі вже реагувала Україна:
- З самого початку протистояння в Білорусі МЗС України разом з партнерами по Люблінському трикутнику – Польщею і Литвою – закликали владу Білорусі не застосовувати силу.
- Також усі три держави пообіцяли свою допомогу в діалозі, якщо сторонам протистояння в Білорусі така буде потрібна.
- Згодом була й особиста реакція українського МЗС. Наші дипломати закликали білоруську владу звільнити політв'язнів, а міністр Дмитро Кулеба попередив про загрозу втручання Росії.
- Жодної політичної оцінки результатами виборів у Білорусі Україна поки офіційно не надавала, але у Верховній Раді вже є зареєстрована постанова про їхнє невизнання.