Сейчас в соседней Беларуси продолжаются массовые протесты, а демонстранты обвиняют режим президента Лукашенко в подтасовке результатов выборов. Между тем в Украине люди разделились на два лагеря: часть считает, что мы должны поддержать протесты, часть – что не стоит вмешиваться в дела другой страны.

О том, как должна была бы реагировать Украина, в комментарии журналистам рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет 24 канал.

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Он отметил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. На вопрос о возможности введения санкций, как это хотят сделать европейские страны, парламентарий отметил, что внешняя политика – это дело президента.

У нас во фракции разные мнения, разные позиции. Продолжается дискуссия. В понедельник она продолжалась более живо, сейчас менее, ведь депутатов и другие вопросы интересуют,

– рассказал Александр Корниенко.

На уточняющий вопрос о своем личном мнении политик отметил, что не нужно лезть во внутренние дела суверенных государств.

Как на события в Беларуси уже реагировала Украина: