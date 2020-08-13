Как Украина должна реагировать на события в Беларуси: позиция "Слуги народа"
Сейчас в соседней Беларуси продолжаются массовые протесты, а демонстранты обвиняют режим президента Лукашенко в подтасовке результатов выборов. Между тем в Украине люди разделились на два лагеря: часть считает, что мы должны поддержать протесты, часть – что не стоит вмешиваться в дела другой страны.
О том, как должна была бы реагировать Украина, в комментарии журналистам рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет 24 канал.
Стоит знать Массовые беспорядки в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео
Он отметил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. На вопрос о возможности введения санкций, как это хотят сделать европейские страны, парламентарий отметил, что внешняя политика – это дело президента.
У нас во фракции разные мнения, разные позиции. Продолжается дискуссия. В понедельник она продолжалась более живо, сейчас менее, ведь депутатов и другие вопросы интересуют,
– рассказал Александр Корниенко.
На уточняющий вопрос о своем личном мнении политик отметил, что не нужно лезть во внутренние дела суверенных государств.
Как на события в Беларуси уже реагировала Украина:
- С самого начала противостояния в Беларуси МИД Украины вместе с партнерами по Люблинскому треугольнику – Польшей и Литвой – призвали власти Беларуси не применять силу.
- Также все три государства пообещали свою помощь в диалоге, если сторонам противостояния в Беларуси такая потребуется.
- Впоследствии была и личная реакция украинского МИД. Наши дипломаты призвали белорусские власти освободить политзаключенных, а министр Дмитрий Кулеба предупредил об угрозе вмешательства России.
- Никакой политической оценки результатам выборов в Беларуси Украина пока официально не предоставляла, но в Верховной Раде уже есть зарегистрированное постановление об их непризнании.