Події можуть вплинути на Україну: Зеленський провів закриту нараду з силовиками про Білорусь
Через загострення ситуації у Білорусі президент Зеленський провів закриту нараду з очільниками силових структур, керівниками розвідки та головами низки державних адміністрацій. Під час наради ситуацію в Білорусі ретельно проаналізували.
Зокрема, – в контексті того, як різні сценарії подальшого розвитку подій в Білорусі можуть вплинути на ситуацію в Україні. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.
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Володимир Зеленський під час наради зазначив, що події в Білорусі можуть суттєво вплинути на Україну.
Про що говорив Зеленський із силовиками та розвідкою на закритій нараді:
- Під час наради вони детально проаналізована як внутрішньополітичну ситуацію в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.
- Також провели оцінку всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення в Білорусі, включно з різними типами ескалації "з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів".
- Крім того, на нараді провели аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.
- За підсумками зустрічі були зроблені відповідні висновки та надані розпорядження.
Що відомо про ситуацію в Білорусі:
- Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На виборах перемогу начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.
- Відтак, вже понад тиждень білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.
- У перші дні мирних акцій протесту, що відбувалися по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко били та затримують людей. При цьому у сутичках з ними використовували світло-шумові гранати, кийки, стріляли гумовими, а подекуди й бойовими патронами.
- Відтак, за кілька днів протестів кількість затриманих зросла до кількох тисяч, а в результаті насильства з боку силовиків загинули щонайменше 2 протестувальників.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Приміром, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата та повідомили, що не визнають виборів в Білорусі.