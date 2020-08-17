Через загострення ситуації у Білорусі президент Зеленський провів закриту нараду з очільниками силових структур, керівниками розвідки та головами низки державних адміністрацій. Під час наради ситуацію в Білорусі ретельно проаналізували.

Зокрема, – в контексті того, як різні сценарії подальшого розвитку подій в Білорусі можуть вплинути на ситуацію в Україні. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Володимир Зеленський під час наради зазначив, що події в Білорусі можуть суттєво вплинути на Україну.

Про що говорив Зеленський із силовиками та розвідкою на закритій нараді:

Під час наради вони детально проаналізована як внутрішньополітичну ситуацію в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

Також провели оцінку всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку внутрішньополітичного загострення в Білорусі, включно з різними типами ескалації "з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів".

Крім того, на нараді провели аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

За підсумками зустрічі були зроблені відповідні висновки та надані розпорядження.

Що відомо про ситуацію в Білорусі: