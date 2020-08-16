Офіс Президента обурився заявою поки ще чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Той сьогодні заявив, що Україна начебто "наказує" білоруській владі провести повторні вибори.

У Зеленського наголосили, що Україна поважає географічні та політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Реакція Офісу Президента на звинувачення Лукашенка

У Зеленського вирішили нагадати Лукашенку про коректність, цивілізованість і виваженість публічних заяв. Там також закликали його тримати себе в руках, незважаючи на емоційний стан.

В Офісі Президента також зазначили, що гучні заяви білоруської влади про начебто вплив України на вибори в Білорусі свідчать про недовіру, як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів. А голос багатотисячних протестів не заглушити.

Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? До чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?

– наголосили в ОП.

Водночас Україна знову нагадала Білорусі про її безвідповідальні кроки в справі вагнерівців. Зокрема, в ОП вважають, що звільнення бойовиків, які воювали на Донбасі та передача їх Росії свідчить про нехтування Мінськом дружбою з Україною.

Насамкінець у Зеленського порадили Лукашенку поважати право білорусів на життя і свободу. Мовляв, від цього залежатиме не лише майбутнє Білорусі, а й майбутнє самих посадовців.

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