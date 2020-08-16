Свідома провокація: у Зеленського жорстко відповіли Лукашенку на закиди щодо виборів
Офіс Президента обурився заявою поки ще чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Той сьогодні заявив, що Україна начебто "наказує" білоруській владі провести повторні вибори.
У Зеленського наголосили, що Україна поважає географічні та політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
До теми Будете стояти на колінах, як в Україні: Лукашенко виступив на провладному мітингу в Мінську
Реакція Офісу Президента на звинувачення Лукашенка
- У Зеленського вирішили нагадати Лукашенку про коректність, цивілізованість і виваженість публічних заяв. Там також закликали його тримати себе в руках, незважаючи на емоційний стан.
- В Офісі Президента також зазначили, що гучні заяви білоруської влади про начебто вплив України на вибори в Білорусі свідчать про недовіру, як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів. А голос багатотисячних протестів не заглушити.
Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? До чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?
– наголосили в ОП.
- Водночас Україна знову нагадала Білорусі про її безвідповідальні кроки в справі вагнерівців. Зокрема, в ОП вважають, що звільнення бойовиків, які воювали на Донбасі та передача їх Росії свідчить про нехтування Мінськом дружбою з Україною.
- Насамкінець у Зеленського порадили Лукашенку поважати право білорусів на життя і свободу. Мовляв, від цього залежатиме не лише майбутнє Білорусі, а й майбутнє самих посадовців.
Що сказав Лукашенко про Україну під час виступу в Мінську
- На провладному мітингу в Мінську, куди Лукашенко звів з усієї країни бюджетників, він заявив, що Литва, Латвія, Польща і Україна нібито наказують провести нові вибори в Білорусі.
- Окрім цього, президент Білорусі натякнув, що Україна буцімто стоїть на колінах, жебракує і просить хліба з протягнутою рукою.
- Він також вчергове звинуватив зовнішні сили в розхитуванні ситуації в Білорусі. Зокрема, накинувся на країни НАТО, які начебто намагаються захопити Білорусь. При цьому військових Альянсу він назвав темношкірими, жовторотими і білобрисими.