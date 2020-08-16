Україна на колінах і жовтороті солдати НАТО: що наговорив Лукашенко в Мінську
Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед бюджетниками, яких зігнав до Мінська на провладний мітинг. У своїх заявах він не цурався гучних звинувачень, а вкінці ледь не став на коліна перед своїми прихильниками. Та згодом чомусь передумав.
Олександр Лукашенко не стримував емоцій та різко висловлювався щодо протестувальників, а також звинувачував інші країни в розхитуванні ситуації. Найгучніші цитати Лукашенка зібрав 24 канал.
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Скандальні цитати Лукашенка з мітингу в Мінську
- "Дякую вам, жителі Мінська, що чверть століття терпите мене тут, людину з провінції. Я пам'ятаю 90-ті. Тут стояли люди з каструлями і чайниками просили їсти. Я все це бачив з вікна. І тоді я поклявся допомогти вам і не допустити майданів".
- "Навіть коли я буду мертвим, я не дозволю віддати вам країну. Вибори відбулись. Не може бути, щоб сталося 80% фальсифікацій. Підем на вибори – загинемо. Цього хочуть за кордоном".
- "У вікно гляньте: танки і літаки неподалік наших кордонів. І це не даремно! Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Литва, Латвія Польща і наша рідна Україна наказують провести нам нові вибори. Якщо ми послухаємо їх, то загинемо як держава і як нація".
- Нам пропонують нову владу, солдатів НАТО, темношкірих, жовторотих і білявих. Нас хочуть одягнути в лапті і поганяти батогом – невже ви цього не бачите? Багато всякої гидоти повиповзало".
- "Я живий і буду жити. І пам'ятайте: я вас ніколи не зраджував і ніколи не зраджу. Загубите першого президента – це буде початком вашого кінця. Будете стояти на колінах, як в Україні. Будете жебраками ходити з простягнутою рукою і просити шматок хліба".
- "Я хочу запитати у вас: чого ви хочете зараз? Ви хочете свободи, скажіть, якої? Ви хочете змін – яких, що будемо міняти? Ви хочете реформ, скажіть, яких, завтра почнемо".
- "Не чіпайте вчителів, журналістів з держтелеканалів. Не дай боже з ними щось станеться, ви заплатите сповна! Не ганьбіть нашу прекрасну країну, якій всі заздрили".
Невдовзі після промови Лукашенка провладний мітинг біля будинку уряду в Мінську завершився. "Мітингарі" почали розходитися, поспішаючи до десятків автобусів, припаркованих на сусідніх вулицях.
Їм назустріч йшли сотні тисяч людей з біло-червоно-білими прапорами, які влаштували сьогодні одну з наймасштабніших акцій протесту.
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Коротко про білоруський "антимайдан" у Мінську
- 16 серпня в Мінськ звезли бюджетників та військових з усієї Білорусі на провладний мітинг, який в ЗМІ вже назвали білоруським "антимайданом".
- Там раніше виступили прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко, очільник адміністрації президента Ігор Сергєєнко, голова Ради Республіки Наталія Кочанова, а також керівники ОМОНу. Вони закликали не розвалювати країну.
- Цього ж дня в центрі Мінська відбувається історичний марш "За свободу". Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко пішов з посади президента.
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