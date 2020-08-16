Емоції Лукашенка під час виступу в Мінську / Фото Валерія Шаріфуліна / ТАСС

Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив перед бюджетниками, яких зігнав до Мінська на провладний мітинг. У своїх заявах він не цурався гучних звинувачень, а вкінці ледь не став на коліна перед своїми прихильниками. Та згодом чомусь передумав.