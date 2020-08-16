Олександр Лукашенко 16 серпня виступив перед своїми прихильниками, які зібралися в центрі Мінська, щоб висловити їм свою підтримку. У своєму виступі він вчергове звинуватив зовнішні сили в розхитуванні ситуації в Білорусі.

Лукашенко подякував своїм прихильникам і сказав, що покликав їх не для того, щоб його "захистили", а щоб ті змогли захистити свою країну. Його слова цитує TUT.BY.

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Що сказав Лукашенко на провладному мітингу

У своєму зверненні він згадав про Білорусь в 90-ті роки і про те, як важко йому було виводити країну з кризи та запускати заводи. Водночас Лукашенко заявив про готовність розпочати масштабні реформи.

Також президент Білорусі чомусь згадав про нарощування військової потужності на західних кордонах Білорусі. Мовляв, країни НАТО "очікують сприятливої ситуації".

Коментуючи ідею проведення повторних виборів Лукашенко заявив, що Білорусь загине як держава, додавши, що ніколи не піде на "загибель країни". Він повністю відкинув ідею повторних виборів .

. Глава Білорусі також зазначив, що якщо білоруси слухатимуть Литву, Латвію, Польщу та Україну, то загинуть як нація. "Ви просили навести порядок, я його навів. Навіть коли я буду мертвий, я не дозволю віддати вам країну", – зазначив білоруський президент.

Наприкінці виступу Лукашенко навіть став на коліна перед мітингувальниками: "Я стаю перед вами на коліна, ви цього заслужили, дякую вам".

Натовп при цьому постійно скандував гасло – "За Батьку".

Ми не повинні стати санітарною зоною між Сходом і Заходом. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО – темношкірих, жовторотих і білявих,

– сказав Лукашенко.

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