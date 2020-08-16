Будете стояти на колінах, як в Україні: Лукашенко виступив на провладному мітингу в Мінську
Олександр Лукашенко 16 серпня виступив перед своїми прихильниками, які зібралися в центрі Мінська, щоб висловити їм свою підтримку. У своєму виступі він вчергове звинуватив зовнішні сили в розхитуванні ситуації в Білорусі.
Лукашенко подякував своїм прихильникам і сказав, що покликав їх не для того, щоб його "захистили", а щоб ті змогли захистити свою країну. Його слова цитує TUT.BY.
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Що сказав Лукашенко на провладному мітингу
- У своєму зверненні він згадав про Білорусь в 90-ті роки і про те, як важко йому було виводити країну з кризи та запускати заводи. Водночас Лукашенко заявив про готовність розпочати масштабні реформи.
- Також президент Білорусі чомусь згадав про нарощування військової потужності на західних кордонах Білорусі. Мовляв, країни НАТО "очікують сприятливої ситуації".
- Коментуючи ідею проведення повторних виборів Лукашенко заявив, що Білорусь загине як держава, додавши, що ніколи не піде на "загибель країни". Він повністю відкинув ідею повторних виборів.
- Глава Білорусі також зазначив, що якщо білоруси слухатимуть Литву, Латвію, Польщу та Україну, то загинуть як нація. "Ви просили навести порядок, я його навів. Навіть коли я буду мертвий, я не дозволю віддати вам країну", – зазначив білоруський президент.
- Наприкінці виступу Лукашенко навіть став на коліна перед мітингувальниками: "Я стаю перед вами на коліна, ви цього заслужили, дякую вам".
Натовп при цьому постійно скандував гасло – "За Батьку".
Ми не повинні стати санітарною зоною між Сходом і Заходом. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО – темношкірих, жовторотих і білявих,
– сказав Лукашенко.
Що відомо про білоруський "антимайдан" у Мінську
- 16 серпня в Мінськ почали звозити бюджетників та військових з усієї Білорусі на провладний мітинг, який в ЗМІ вже називають білоруським "антимайданом".
- На мітингу раніше виступили прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко, очільник адміністрації президента Ігор Сергєєнко, голова Ради Республіки Наталія Кочанова, а також керівники ОМОНу. Вони закликали з трибуни не розвалювати країну.
- Цього ж дня в центрі Мінська відбувається історичний марш "За свободу". Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко пішов з посади президента.