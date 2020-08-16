Колони автобусів, що з різних куточків Білорусі прямують у напрямку Мінська, очевидці помічають на дорогах від самого ранку 16 серпня. У день, коли протестувальники хочуть провести масштабний всенародний марш "За свободу" на проспекті Незалежності у Мінську, Лукашенко вирішив показати, що і його прихильників у країні вистачає.

Мітинг на підтримку Лукашенка планують провести біля будівлі уряду в Мінську. Бюджетників на нього примушують йти, погрожуючи звільненням. Також декого заманюють на дійство безкоштовним концертом. Про це повідомляє TUT.by.

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Повідомлення про примус поїхати на мітинг за Олександра Лукашенка прийшли від працівників щонайменше восьми підприємств Білорусі. Покликали на мітинг також працівників Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Міністерства охорони здоров’я, Мінлісгоспу.

Хотілося б розповісти про факт примусу до відвідування провладного мітингу. Мою родичку з Хотимська під загрозою звільнення змушують відвідати цей захід. Вона працює в колгоспі економістом. На секунду, Хотимськ розташований за 450 кілометрів від Мінська,

– мовиться в одному з повідомлень, що надійшло виданню.

Також зганяють на мітинг держслужбовців, військових, яких просять прийти в цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям.

Попри це, багато людей відмовляють брати участь у заході.

Мітинг має відбутися о 12:00 біля будівлі уряду, за 2 години до початку мирної ходи протестувальників.

Тим часом білоруське "Радіо Свобода" зафіксувало на відео колони автобусів, якими бюджетників стягують на мітинг до Мінська. Там також додають, що у центр Міська також доправляють сільськогосподарську техніку. Для чого це потрібно – невідомо.



Сільськогосподарська техніка в Мінську



Сільськогосподарська техніка в Мінську

Колони автобусів з "фанатами" Лукашенка: відео

Які акції планують провести протестувальники

Тим часом протестувальники у Мінську хочуть провести історичний марш "За свободу". Люди мають йти центральним проспектом Незалежності, початок дійства о 14:00.

На ту ж годину заплановані подібні акції у регіонах. Люди планують вийти на центральні вулиці своїх міст та оголосити вимоги до влади.

Якими є вимоги протестувальників: