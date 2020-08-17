Лукашенко – персона нон грата: депутати Європарламенту не визнають вибори в Білорусі
Депутати Європарламенту не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі. Відтак, лідери провідних партій Європейського парламенту закликали до нових виборів у країні.
Про це мовиться у спільній заяві депутатів Європарламенту, передає російське інформагентство ТАСС.
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Так, євродепутати вважають Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента Білорусі 5 термінів поспіль, персоною нон грата в ЄС.
Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі,
– мовиться у заяві.
Окрім того, лідери провідних партій Європарламенту підтримали рішення глав МЗС країн ЄС ввести нові персональні санкції проти керівництва Білорусії і закликали зробити це якомога швидше.
Про які саме обмежувальні заходи йдеться, поки не відомо.
До цього стало відомо, що лідери ЄС збираються провести екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі 19 серпня.
Президентські вибори в Білорусі: основне
- У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. Кандидатів було всього 5, серед них – чинний білоруський президент Олександр Лукашенко.
- Інших охочих взяти участь у виборчій кампанії або не зареєструвала ЦВК, або ж вони потрапили за ґрати до СІЗО, або ж виїхали з країни під страхом бути арештованими.
- Головною конкуренткою Лукашенка на виборах стала Світлана Тихановська – дружина Сергія Тихановського – опозиціонера, котрого помістили в СІЗО. Підтримати її на мітингах перед виборами приходили тисячі білорусів.
- 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів в Білорусі спалахнули масштабні протести. На виборах перемогу начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
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- Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.
- За тиждень протестів у Білорусі загинули щонайменше двоє осіб, більше ніж тисяча – поранені. Понад 7 тисяч – затримані. Річ у тім, що у перші кілька днів масових акцій ОМОНівці нещадно били та затримували людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли близько 400 тисяч осіб. Кволою альтернативою йому став мітинг на підтримку Лукашенка, на який з різних регіонів Білорусі стягували бюджетників.