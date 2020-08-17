Депутати Європарламенту не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі. Відтак, лідери провідних партій Європейського парламенту закликали до нових виборів у країні.

Про це мовиться у спільній заяві депутатів Європарламенту, передає російське інформагентство ТАСС.

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Так, євродепутати вважають Олександра Лукашенка, який перебував на посту президента Білорусі 5 термінів поспіль, персоною нон грата в ЄС.

Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон грата в Європейському Союзі,

– мовиться у заяві.

Окрім того, лідери провідних партій Європарламенту підтримали рішення глав МЗС країн ЄС ввести нові персональні санкції проти керівництва Білорусії і закликали зробити це якомога швидше.

Про які саме обмежувальні заходи йдеться, поки не відомо.

До цього стало відомо, що лідери ЄС збираються провести екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі 19 серпня.

Зверніть увагу! Тим часом Лукашенко в Білорусі, виступаючи 17 серпня перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів, заявив, що не допустить повторних президентських виборів у Білорусі.

Президентські вибори в Білорусі: основне

У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. Кандидатів було всього 5, серед них – чинний білоруський президент Олександр Лукашенко.

Інших охочих взяти участь у виборчій кампанії або не зареєструвала ЦВК, або ж вони потрапили за ґрати до СІЗО, або ж виїхали з країни під страхом бути арештованими.

Головною конкуренткою Лукашенка на виборах стала Світлана Тихановська – дружина Сергія Тихановського – опозиціонера, котрого помістили в СІЗО. Підтримати її на мітингах перед виборами приходили тисячі білорусів.

9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів в Білорусі спалахнули масштабні протести. На виборах перемогу начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

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