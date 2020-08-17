Санкції Європейського Союзу щодо Білорусі мають бути спрямовані проти конкретних осіб, які відповідальні за фальсифікації виборів та застосування насилля щодо демонстрантів. У МЗС Німеччини наголошують, обмеження не повинні зачепити білоруське населення.

Санкції не повинні зачепити білоруське населення

Свою позицію щодо санкцій проти Білорусі висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, інформує DW.

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Мова йде не про економічні санкції, які вразили б насамперед білоруське населення. Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих осіб, які були залучені в маніпуляції з виборами і насильство над демонстрантами,

– зазначив Маас.

Очільник німецького МЗС повідомив, що наразі список осіб, проти яких застосують покарання, готується у ЄС.

У ЄС не визнали результати виборів президента Білорусі

Зазначимо, що Європейський Союз уже оголосив, що не приймає офіційних результатів виборів президента Білорусі. Також у Брюсселі засудили насилля над демонстрантами і повідомили про роботу над санкціями.

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