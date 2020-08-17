Злочин і покарання Білорусі: які санкції ЄС може запровадити проти Мінська
Санкції Європейського Союзу щодо Білорусі мають бути спрямовані проти конкретних осіб, які відповідальні за фальсифікації виборів та застосування насилля щодо демонстрантів. У МЗС Німеччини наголошують, обмеження не повинні зачепити білоруське населення.
Санкції не повинні зачепити білоруське населення
Свою позицію щодо санкцій проти Білорусі висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, інформує DW.
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Мова йде не про економічні санкції, які вразили б насамперед білоруське населення. Ми хочемо цілеспрямовано покарати окремих осіб, які були залучені в маніпуляції з виборами і насильство над демонстрантами,
– зазначив Маас.
Очільник німецького МЗС повідомив, що наразі список осіб, проти яких застосують покарання, готується у ЄС.
У ЄС не визнали результати виборів президента Білорусі
Зазначимо, що Європейський Союз уже оголосив, що не приймає офіційних результатів виборів президента Білорусі. Також у Брюсселі засудили насилля над демонстрантами і повідомили про роботу над санкціями.
Головне про протести у Білорусі
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень протестів загинули щонайменше двоє осіб, більше ніж тисяча – поранені. Понад 7 тисяч – затримані.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли близько 400 тисяч осіб.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.