Європейський Союз почав підготовку санкцій проти влади Білорусі через придушення мирних протестів. Після цього в МЗС Білорусі одразу ж зреагували, й запевнили, що готові до діалогу.

Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Білорусі, заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передає БелаПАН.

До слова ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями

Він запевнив, що Білорусь готова до продовження складного, але діалогу. Він запевнений, що Білорусь налаштована передовсім на продовження комунікації.

Санкції – це кінець політики. Тому ключове питання зараз – чи є в Євросоюзу політика щодо Білорусі. У нас точно є,

– заявив Анатолій Глаз.

Реакція ЄС на придушення протестів у Білорусі: