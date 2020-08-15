Білорусь відреагувала на санкції ЄС: ми готові до діалогу
Європейський Союз почав підготовку санкцій проти влади Білорусі через придушення мирних протестів. Після цього в МЗС Білорусі одразу ж зреагували, й запевнили, що готові до діалогу.
Євросоюз однозначно є одним з пріоритетних напрямків у зовнішній політиці Білорусі, заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передає БелаПАН.
До слова ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями
Він запевнив, що Білорусь готова до продовження складного, але діалогу. Він запевнений, що Білорусь налаштована передовсім на продовження комунікації.
Санкції – це кінець політики. Тому ключове питання зараз – чи є в Євросоюзу політика щодо Білорусі. У нас точно є,
– заявив Анатолій Глаз.
Реакція ЄС на придушення протестів у Білорусі:
- Після побиття й убивств протестувальників у Білорусі Європейський Союз виступив з ініціативою запровадження санкцій проти влади країни.
- Крім того, Євросоюз офіційно не визнав результати президентських виборів у Білорусі. До слова, санкції будуть запроваджені й проти причетних до фальсифікацій осіб.