Лукашенку та його оточенню можуть заборонити в'їзд до ЄС: що відомо
Євросоюз може заборонити в'їзд керівництву Білорусі, яке відповідальне за побиття і затримання людей під час масових протестів проти фальсифікації виборів.
Одним із перших, хто виступив з цією ініціативою став глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн. Про це повідомляє DW.
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За його словами, серед санкційних заходів також розглянуть заморожування рахунків цих людей в європейських банках.
Це жорстокий курс дій проти правил і законів вільного суспільства. Він диктатор,
– наголосив Ассельборн.
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш і МЗС Литви також приєдналися до заклику щодо введення санкцій проти керівництва Білорусі.
Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила за запровадження санкцій через порушення демократичних цінностей і прав людини у Білорусі.
Чи введуть санкції проти Лукашенка і його оточення
- Європейський Союз може ввести санкції проти Білорусі вже до кінці серпня.
- Зокрема, Німеччина, Латвія, Литва, Польща і Швеція публічно підтримують такий крок.
- Про санкції задумались також і в США. Державний секретар США Майк Помпео наголосив, що ймовірні обмеження Вашингтон спершу обговорить з європейськими країнами.
Масові протести в Білорусі: головне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати омонівці.
- Найбільші сутички спалахнули в Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.