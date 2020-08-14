Євросоюз може заборонити в'їзд керівництву Білорусі, яке відповідальне за побиття і затримання людей під час масових протестів проти фальсифікації виборів.

Одним із перших, хто виступив з цією ініціативою став глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн. Про це повідомляє DW.

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За його словами, серед санкційних заходів також розглянуть заморожування рахунків цих людей в європейських банках.

Це жорстокий курс дій проти правил і законів вільного суспільства. Він диктатор,

– наголосив Ассельборн.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш і МЗС Литви також приєдналися до заклику щодо введення санкцій проти керівництва Білорусі.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила за запровадження санкцій через порушення демократичних цінностей і прав людини у Білорусі.

Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівництва Європейського Союзу з проханням скликати екстрений саміт через події у Білорусі. Він відбудеться сьогодні, 14 серпня.

Чи введуть санкції проти Лукашенка і його оточення

Європейський Союз може ввести санкції проти Білорусі вже до кінці серпня.

Зокрема, Німеччина, Латвія, Литва, Польща і Швеція публічно підтримують такий крок.

Про санкції задумались також і в США. Державний секретар США Майк Помпео наголосив, що ймовірні обмеження Вашингтон спершу обговорить з європейськими країнами.

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