Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав звільнити заарештованих під час протестів у Білорусі. Голова Європейської Ради Шарль Мішель засудив дії білоруських силовиків. На цьому фоні у МЗС Польщі не виключають, що події 9 – 10 серпня у Білорусі можуть призвести до санкцій проти Мінська.

Питання Білорусі можуть винести на Раду МЗС Євросоюзу Брюссель може розглянути введення нових обмежень щодо Білорусі. Про це повідомив голова МЗС Польщі Яцек Чапутович на брифінгу, інформує DW. До теми Тихановська вимагає перерахунок голосів: кореспондент розповів, яка ситуація в Білорусі Санкції – одна з опцій для розгляду,

– зазначив Чапутович. Проте, наголосив очільник дипвідомства, він сподівається, що до такого сценарію не дійде, якщо влада Білорусі піде на правильні кроки. Чапутович зазначив, що попросив винести питання Білорусі на Раду МЗС Євросоюзу. Важливо! Раніше глава уряду Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівництва Європейського Союзу з проханням скликати екстрений саміт через події у Білорусі. Коротко про протести у Білорусі: 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, у яких, за даними екзитполів, з великим відривом переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Тисячі білорусів вийшли на вулиці міст на протест із твердженням про масову фальсифікацію.

У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті задіяли рушниці із гумовими кулями, водомети.

Близько 3 тисяч людей затримали.

Правозахисники повідомляють про трьох загиблих та десятки поранених. Офіційна влада цю інформацію спростовує.