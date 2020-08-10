Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель призвал освободить арестованных во время протестов в Беларуси. Глава Европейского Совета Шарль Мишель осудил действия белорусских силовиков. На этом фоне в МИД Польши не исключают, что события 9 – 10 августа в Беларуси могут привести к санкциям против Минска.

Вопрос Беларуси могут вынести на Совет МИД Евросоюза Брюссель может рассмотреть введение новых ограничений в отношении Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович на брифинге, информирует DW. К теме Тихановская требует пересчета голосов: корреспондент рассказал, какова ситуация в Беларуси Санкции – одна из опций для рассмотрения,

– отметил Чапутович. Однако, подчеркнул глава дипведомства, он надеется, что до такого сценария не дойдет, если власти Беларуси пойдут на правильные шаги. Чапутович отметил, что попросил вынести вопрос Беларуси на Совет МИД Евросоюза. Важно! Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководству Европейского Союза с просьбой созвать экстренный саммит из-за событий в Беларуси. Коротко о протестах в Беларуси: 9 августа состоялись выборы президента Беларуси, в которых, по данным экзит-полов, с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко.

Тысячи белорусов вышли на улицы городов на протест с утверждением о массовой фальсификации.

В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те задействовали ружья с резиновыми пулями, водометы.

Около 3 тысяч человек задержали.

Правозащитники сообщают о трех погибших и десятках раненых. Официальные власти эту информацию опровергают.