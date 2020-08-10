Демонстранты в разных городах Беларуси почти до утра 10 августа не покидали массовые протесты, которые пронеслись из-за выборов президента.

Министерство внутренних дел Беларуси опровергает информацию о погибшем демонстранте. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский, который находится в Беларуси.

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Он отметил, что в военный госпиталь Минска были доставлены 30 раненых с серьезными колотыми и рваными ранами, которые образовались из-за взрывов гранат. Сейчас там остаются 18 тяжелораненых. Кроме этого Александр Лукашенко сообщил, что 25 ОМОНовцев пострадали – переломы ног и рук.

"Кандидат Тихановская заявила, что она не признает предварительно объявленные 80%, которые якобы за Лукашенко. Требует пересчета голосов и чтобы старая власть отдала свои полномочия, потому что она (эта власть – 24 канал) не победила", – рассказал Валерий Калиновский.

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Корреспондент отметил, что трудно спрогнозировать дальнейшие действия народа. У митингующих не координированный, а хаотичный процесс. Все они устали и хотят перемен.

Смотрите комментарий Валерия Калиновского для 24 канала:

Протесты в Беларуси: главное