Демонстранти у різних містах Білорусі майже до ранку 10 серпня не покидали масові протести, які пронеслися через вибори президента.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі спростовує інформацію про загиблого демонстранта. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів кореспондент "Радіо Свобода" Валерій Калиновський, який перебуває в Білорусі.

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Він зазначив, що у військовий госпіталь Мінська було відвезено 30 поранених з серйозними колотими та рваними ранами, які утворилися через вибухи гранат. Наразі там залишається 18 важкопоранених. Крім цього Олександр Лукашенко повідомив, що 25 ОМОНівців постраждали – переломи ніг та рук.

"Кандидатка Тихановська заявила, що вона не визнає попередньо оголошені 80%, які наче б то за Лукашенка. Вимагає перерахунок голосів і щоб стара влада віддала свої повноваження, тому що вона (ця влада – 24 канал) не перемогла", – розповів Валерій Калиновський.

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Кореспондент зазначив, що важко спрогнозувати подальші дії народу. У мітингувальників не координований, а хаотичний процес. Усі вони втомилися й хочуть змін.

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