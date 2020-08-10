Головна конкурентка Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможницею та не збирається залишати країну. Крім того, вона та її штаб готові до затяжних протестів. На вулиці Тихановська наразі не виходитиме – боїться загострення конфлікту.

Тихановська поки не планує долучатися до протестувальників

Світлана Тихановська сподівається, що насильства не буде, якщо люди й надалі протестуватимуть, пишуть у телеграмі МБХ медіа.

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Наразі вона немає наміру безпосередньо долучатися до протестів та готова до мирних перемовин.

Мій вихід на вулицю призведе до ескалації конфлікту. Тому зараз (у штабі) я з народом. Вважаю себе переможцем на виборах,

– зазначила Тихановська.

За словами кандидатки у президенти, її штаб має дані альтернативного підрахунку голосів та доказуватиме наявні порушення.

Крім того, Тихановська пропонувала Лукашенку зустрітися, щоб уникнути конфлікту. Однак реакції від нього поки немає. Про допомогу зі сторони європейських країн мова ще не йшла.

Однак і країну не покидатиме

Країну опонентка Лукашенка залишати теж не планує та не бачить підстав для свого арешту. Глава штабу Тихановської заявив, що команда готова до затяжних протестів.

Попередні результати виборів

За інформацією національного екзитполу, на виборах президента Білорусі Олександр Лукашенко перемагає з величезним відривом. За нього проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

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