Главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей и не собирается покидать страну. Кроме того, она и ее штаб готовы к затяжным протестам. На улицы Тихановская пока не будет выходить – боится обострения конфликта.

Тихановская пока не планирует приобщаться к протестующим

Светлана Тихановська надеется, что насилия не будет, если люди и дальше будут протестовать, пишут в телеграме МБХ медиа.

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Сейчас она не намерена непосредственно приобщаться к протестам и готова к мирным переговорам.

Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах,

– отметила Тихановская.

По словам кандидатки в президенты, ее штаб имеет данные альтернативного подсчета голосов и будет доказывать имеющиеся нарушения.

Кроме того, Тихановская предлагала Лукашенко встретиться, чтобы избежать конфликта. Однако реакции от него пока нет. О помощи со стороны европейских стран речь еще не шла.

Однако и страну не будет покидать

Страну оппонентка Лукашенко покидать тоже не планирует и не видит оснований для своего ареста. Глава штаба Тихановской заявил, что команда готова к затяжным протестам.

Предварительные результаты выборов

По информации Национального экзитпола, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. За него проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую-6,8%.

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