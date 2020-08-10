Мой выход на улицу приведет к обострению конфликта, – Тихановская
Главная конкурентка Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей и не собирается покидать страну. Кроме того, она и ее штаб готовы к затяжным протестам. На улицы Тихановская пока не будет выходить – боится обострения конфликта.
Тихановская пока не планирует приобщаться к протестующим
Светлана Тихановська надеется, что насилия не будет, если люди и дальше будут протестовать, пишут в телеграме МБХ медиа.
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Сейчас она не намерена непосредственно приобщаться к протестам и готова к мирным переговорам.
Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах,
– отметила Тихановская.
По словам кандидатки в президенты, ее штаб имеет данные альтернативного подсчета голосов и будет доказывать имеющиеся нарушения.
Кроме того, Тихановская предлагала Лукашенко встретиться, чтобы избежать конфликта. Однако реакции от него пока нет. О помощи со стороны европейских стран речь еще не шла.
Однако и страну не будет покидать
Страну оппонентка Лукашенко покидать тоже не планирует и не видит оснований для своего ареста. Глава штаба Тихановской заявил, что команда готова к затяжным протестам.
Предварительные результаты выборов
По информации Национального экзитпола, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. За него проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую-6,8%.
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Протесты в Беларуси: главное
- После оглашения результатов экзитполов сторонники оппозиционных сил вышли на мирные демонстрации.
- Впоследствии в городах Беларуси начались жесткие столкновения митингующих с силовиками. В частности, в Минске ОМОН стрелял по протестующим резиновыми пулями.
- На проспекте Победы в столице автозак въехал в толпу людей. В результате чего, как сообщают правозащитники, один человек погиб.
- Правозащитники организации "Весна" говорят о более чем 1500 случаях задержаний. Более 600 человек получили административные аресты и штрафы.