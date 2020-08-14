Лукашенко и его окружению могут запретить въезд в ЕС: что известно
Евросоюз может запретить въезд руководству Беларуси, которое ответственно за избиение и задержание людей во время массовых протестов против фальсификации выборов.
Одним из первых, кто выступил с этой инициативой стал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Об этом сообщает DW.
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По его словам, среди санкционных мер также рассмотрят замораживание счетов этих людей в европейских банках.
Это жестокий курс действий против правил и законов свободного общества. Он диктатор,
– подчеркнул Ассельборн.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и МИД Литвы также присоединились к призыву о введении санкций против руководства Беларуси.
В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций из-за нарушения демократических ценностей и прав человека в Беларуси.
Введут ли санкции против Лукашенко и его окружения
- Европейский Союз может ввести санкции против Беларуси уже в конце августа.
- В частности, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция публично поддерживают такой шаг.
- О санкциях задумались также и в США. Государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что возможные ограничения Вашингтон сначала обсудит с европейскими странами.
Массовые протесты в Беларуси: главное
- Массовые протесты в Беларуси начались после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу на них якобы одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были сфальсифицированы. Поэтому, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать омоновцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут настоящие результаты выборов.