Евросоюз может запретить въезд руководству Беларуси, которое ответственно за избиение и задержание людей во время массовых протестов против фальсификации выборов.

Одним из первых, кто выступил с этой инициативой стал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Об этом сообщает DW.

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По его словам, среди санкционных мер также рассмотрят замораживание счетов этих людей в европейских банках.

Это жестокий курс действий против правил и законов свободного общества. Он диктатор,

– подчеркнул Ассельборн.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и МИД Литвы также присоединились к призыву о введении санкций против руководства Беларуси.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за введение санкций из-за нарушения демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Обратите внимание! Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к руководству Европейского Союза с просьбой созвать экстренный саммит из-за событий в Беларуси. Он состоится сегодня, 14 августа.

Введут ли санкции против Лукашенко и его окружения

Европейский Союз может ввести санкции против Беларуси уже в конце августа.

В частности, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция публично поддерживают такой шаг.

О санкциях задумались также и в США. Государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что возможные ограничения Вашингтон сначала обсудит с европейскими странами.

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