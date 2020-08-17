Олександр Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде. Якщо ж учасники загальнонаціонального страйку не хочуть працювати, то силоміць їх на роботі не втримуватимуть. За словами Лукашенка, значну кількість білорусів нібито тримають на роботі просто, щоб не виганяти на вулицю.

Повторні вибори, тим більше під тиском, у Білорусі проводити не будуть. Про це Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі з робітниками Мінського заводу колісних тягачів, передає БелТА.

Зверніть увагу Лукашенко на вертольоті втік після того, як робітники заводів прогнали його геть – епічне відео

Ніколи ви від мене не дочекаєтесь, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів – 24 канал) не буде. Тому що не буде МЗКТ, ни МАЗу, ни БЕЛАЗу, за півроку ми знищимо все,

– наголосив Лукашенко.

Під час зустрічі він також підкреслив, що усіх страйкувальників чекає один шлях – звільнення. Для підкреслення власної "лояльності до народу" Лукашенко заявив, що на підприємствах і так працює багато "зайвих" працівників, яких з милості влади "не викидали на вулицю".



Зустріч на МЗКТ закінчилася епічно: після своїх загрозливих промов Лукашенко був змушений втікати з території заводу на вертольоті.

Що варто знати про страйки у Білорусі