Вертоліт з Олександром Лукашенком покинув територію заводу МЗКТ в Мінську. Це сталося після невдалих переговорів поки ще чинного президента Білорусі з робітниками. Вони порадили йому забиратися геть.

На Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ) виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляє TUT.BY.

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Спочатку Лукашенко виступав перед невеликою групою "лояльних" працівників і почував себе досить комфортно. Навіть жартував.

Згодом до заводу підійшла значна частина робітників з інших підприємств і почала кричати йому – "Лукашенка в автозак" та "Лукашенко, йди". Після цього президент Білорусі, дещо знітившись, вирішив покинути будівлю.

Працівники МЗКТ розповіли, що він не вийшов для спілкування з усіма співробітниками, а виступив в окремому цеху "перед групою обраних".

Лукашенко заявив, що в Білорусі "в цілому заводи працюють", незважаючи на страйки, і сказав, що на підприємствах було багато "зайвих" працівників, яких "не викидали на вулицю".

Ну, 150 – 200 людей на якомусь підприємстві погоди не роблять. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати – що ж, ми їх не змусимо,

– сказав він.

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