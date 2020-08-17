Лукашенко на вертольоті втік після того, як робітники заводів прогнали його геть – епічне відео
Вертоліт з Олександром Лукашенком покинув територію заводу МЗКТ в Мінську. Це сталося після невдалих переговорів поки ще чинного президента Білорусі з робітниками. Вони порадили йому забиратися геть.
На Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ) виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляє TUT.BY.
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Розмова Лукашенка з робітниками: що пішло не так
- Спочатку Лукашенко виступав перед невеликою групою "лояльних" працівників і почував себе досить комфортно. Навіть жартував.
- Згодом до заводу підійшла значна частина робітників з інших підприємств і почала кричати йому – "Лукашенка в автозак" та "Лукашенко, йди". Після цього президент Білорусі, дещо знітившись, вирішив покинути будівлю.
- Працівники МЗКТ розповіли, що він не вийшов для спілкування з усіма співробітниками, а виступив в окремому цеху "перед групою обраних".
Лукашенко заявив, що в Білорусі "в цілому заводи працюють", незважаючи на страйки, і сказав, що на підприємствах було багато "зайвих" працівників, яких "не викидали на вулицю".
Ну, 150 – 200 людей на якомусь підприємстві погоди не роблять. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати – що ж, ми їх не змусимо,
– сказав він.
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Дев'ятий день протестів у Білорусі: що відбувається
- Початок тижня в Білорусі розпочався з масових страйків на підприємствах. Робітники не виходять працювати, а висувають вимоги.
- Зокрема, працівники вимагають визнати вибори президента недійсними та припинити застосування насилля проти демонстрантів.
- Люди на багатьох великих підприємствах відмовляються виходити на робочі місця. Більшість з них формують страйккоми та висувають вимоги керівництву.
- Найбільш напружена ситуація на Мінському заводі колісних тягачів. До МЗКТ вирушили і робітники інших заводів, зокрема МТЗ та Мінського електротехнічного. Ці підприємства теж страйкують.