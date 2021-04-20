Народные депутаты от "Слуги народа" опубликовали реакцию на стягивание российских войск к границе с Украиной. На фоне этого требуют от президента Владимира Зеленского оборвать связи с Россией.

Украина должна воспринимать действия России, как реальную подготовку к расширению вооруженной агрессии. Такое заявление обнародовала нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

Кстати Россия лишь делает вид, что заинтересована в переговорах с Украиной, – политолог

Требования "слуг народа"

Депутаты призвали Зеленского и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака:

внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о территориальной обороне;

провести призыв резервистов в ВСУ и заранее начать мероприятия мобилизации;

обратиться к Великобритании и США с просьбой о временном стягивании своих военных контингентов в Украину.

заключить и направить на ратификацию Верховной Радой международные соглашения с соответствующими государствами относительно упрощения порядка допуска на территорию Украины их военных контингентов.

Кроме того, предлагают обратиться к странам НАТО с предложением временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

Предложения для Кабмина

разработать и утвердить Комплексный план замещения продукции и услуг, которые импортируют из России.

рассмотреть вопросы оперативных и стратегических запасов;

совместно с государствами-партнерами, членами ЕС и НАТО разработать план невоенного сдерживания российской агрессии путем введения дополнительных санкций.

Кроме того, депутаты также призвали украинский бизнес и тех, кто работает в России, закончить свои дела и вернуться в Украину. Также предлагают безотлагательно провести заседание Рады с участием президента, Кабмина, руководителей спецслужб.

Украина не имеет другого выбора, кроме как воспринимать действия России, как реальные приготовления к расширению вооруженной агрессии или масштабной военной провокации против нашего государства,

– написала нардеп.

Богуцкая не уточнила, какие именно нардепы поддержали обращение.

Обострение на границе: основное

Ранее Хомчак предупредил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Кремль уверял, будто бы это только для учений.

Впоследствии разведка заявила, что агрессор может готовиться к эскалации на Донбассе и пытаться пробраться вглубь Украины.

Ситуация на Донбассе в последнее время тоже обострилась. Боевики почти ежедневно осуществляют прицельные выстрелы в сторону позиций ВСУ. С начала 2021 года погибли уже по меньшей мере 36 украинских защитников.

Россия стягивает войска к границе с Украиной / Инфографика 24 канала