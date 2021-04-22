У мене молода сім'я, – Тищенко знову виправдався за скандальну вечірку в Києві
Вечірка, яку для дружини організував "слуга народу" Микола Тищенко, викликала значний резонанс у суспільстві. Сам нардеп переконаний, що нічого не порушував. Мовляв, скандал, який розгорівся, є політичним замовленням.
Джерело:телеграм-канал PavlovskyNEWS
Тищенко переконаний, що за цим стоять його політичні опоненти. Він запевнив, що знає, "який міністр розганяв цю інформацію". При цьому, називати конкретні прізвища відмовився.
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Що "слуга народу" каже про вечірку
Нардеп зауважив, що не хотів нікого зачепити своїми діями та вибачився. Водночас наголосив, що дуже любить свою дружину, й що сім'я для нього – це важливо.
"Я нічого не порушував, ні одного закону. Я був у своєму номері, зі своєю дружиною. Зрозумійте, ми живі люди", – наголосив політик.
Ми нічого не святкували протягом 2 років. У мене молода сім'я. Я ціную ці відносини. Я їх довго шукав і боровся за них,
– наголосив Тищенко.
Народний обранець додав, що "хоче жити й таке ж життя зробити для своїх виборців". Проте підкреслив, що у випадку з вечіркою мовиться про особисте життя.
"Я живу у своїй країні та будую її. Якщо ви хочете ще й жити в моєму ліжку, то я не готовий пустити всю країну туди", – зазначив депутат від "Слуги народу".
Тищенко: Треба буде – на фронт поїдемо
Він додав, що хоч і є народним депутатом, але водночас – і людиною. Тому зробить все можливе, аби виконати завдання, які поставила перед ним команда.
"Треба буде – на фронт поїдемо. Я з 2014 року допомагаю армії. Але вважаю, що цього не можна піарити. Це треба просто брати й робити", – зауважив Тищенко.
Карантинна вечірка Тищенка: основне
- 18 квітня Тищенко, попри локдаун у Києві, влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини. Святкування відбулося у столичному готелі Fairmont.
- Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з'ясували, що гостей заходу заздалегідь попросили не публікувати кадри у соцмережах й не "світити" місце.
- Попри це, кадри помпезного святкування все ж опублікували у мережі. Через це до закладу наступного дня навідалися правоохоронці.
- Спочатку пресслужба Тищенка відмовилася коментувати інцидент. Проте згодом сам нардеп заявив, що факту порушення карантину не було.
- Натомість його дружина, Алла Барановська, розповіла, що на вечірку запросили лише найближчих. А більшість гостей, мовляв, вже перехворіли на COVID-19.
Вечірка Тищенка під час посиленого карантину: дивіться відео
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