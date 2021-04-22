Вечірка, яку для дружини організував "слуга народу" Микола Тищенко, викликала значний резонанс у суспільстві. Сам нардеп переконаний, що нічого не порушував. Мовляв, скандал, який розгорівся, є політичним замовленням.

Тищенко переконаний, що за цим стоять його політичні опоненти. Він запевнив, що знає, "який міністр розганяв цю інформацію". При цьому, називати конкретні прізвища відмовився.

Читайте також Мені соромно, – Разумков прокоментував скандали з Тищенком і Гетманцевим

Що "слуга народу" каже про вечірку

Нардеп зауважив, що не хотів нікого зачепити своїми діями та вибачився. Водночас наголосив, що дуже любить свою дружину, й що сім'я для нього – це важливо.

"Я нічого не порушував, ні одного закону. Я був у своєму номері, зі своєю дружиною. Зрозумійте, ми живі люди", – наголосив політик.

Ми нічого не святкували протягом 2 років. У мене молода сім'я. Я ціную ці відносини. Я їх довго шукав і боровся за них,

– наголосив Тищенко.

Народний обранець додав, що "хоче жити й таке ж життя зробити для своїх виборців". Проте підкреслив, що у випадку з вечіркою мовиться про особисте життя.

"Я живу у своїй країні та будую її. Якщо ви хочете ще й жити в моєму ліжку, то я не готовий пустити всю країну туди", – зазначив депутат від "Слуги народу".

Тищенко: Треба буде – на фронт поїдемо

Він додав, що хоч і є народним депутатом, але водночас – і людиною. Тому зробить все можливе, аби виконати завдання, які поставила перед ним команда.

"Треба буде – на фронт поїдемо. Я з 2014 року допомагаю армії. Але вважаю, що цього не можна піарити. Це треба просто брати й робити", – зауважив Тищенко.

Довідка. Очільник фракції "Слуга народу" Арахамія розкритикував Тищенка. Він вважає, що той повинен не лише заплатити штраф, але й добровільно допомогти військовим.

Карантинна вечірка Тищенка: основне

18 квітня Тищенко, попри локдаун у Києві, влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини. Святкування відбулося у столичному готелі Fairmont.

Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з'ясували, що гостей заходу заздалегідь попросили не публікувати кадри у соцмережах й не "світити" місце.

Попри це, кадри помпезного святкування все ж опублікували у мережі. Через це до закладу наступного дня навідалися правоохоронці.

Спочатку пресслужба Тищенка відмовилася коментувати інцидент. Проте згодом сам нардеп заявив, що факту порушення карантину не було.

Натомість його дружина, Алла Барановська, розповіла, що на вечірку запросили лише найближчих. А більшість гостей, мовляв, вже перехворіли на COVID-19.

Вечірка Тищенка під час посиленого карантину: дивіться відео