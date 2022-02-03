Жодного успіху у приміщенні Київради Тищенко не досяг, оскільки більшістю голосів місцеві депутати все ж таки підтримали початок роботи над створенням районних рад. Однак промова нардепа закінчилася скандалом, оскільки він відзначився сексистськими висловами.

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Одіозний представник "Слуги народу" намагався апелювати на необхідності об'єднання людей, а також розповідав про війну.

Суперечив сам собі

Під час свого виступу у Київраді Тищенко вимагав від депутатів перенести голосування та розповідав про те, як за часів Януковича райради були скасовані.

Крім того, нардеп казав, що підтримує створення місцевого самоврядування у районах столиці, але в цьому випадку виступає категорично проти.

Також "Слуга народу" наголосив, що вважає створення районних рад таким, що "роз'єднуватиме країну під час загрози війни", а також що "кияни не згодні, аби ними хтось керував".

Втім, апелюючи до однієї конкретної депутатки у залі, він використав сексистське висловлювання "дівчинка".

Я, як представник киян, впевнений, що такі райради несуть шкоду і розкол, така стратегія є хибною для нашої держави. Адже ми як депутати повинні давати приклад державі і показувати злагодженість. Ми всі розумно ставимося до цих подій, і ви – дівчинка, яка посміхається під час війни,

– розповів Тищенко, вдавшись до сексизму.

Дивіться відео скандальної промови Тищенка у Київраді (з 2:00):

У підсумку засідання депутати проголосували за створення робочої підготовчої групи, яка до кінця березня повинна напрацювати повноваження майбутніх районних рад та чисельність їхнього складу. Вибори депутатів цих рад мають відбутися 30 жовтня 2022.

Чому "Слуги народу" проти появи райрад у Києві

25 січня Кабінет Міністрів змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві та Севастополі. Відтепер уряд може фактично призначати керівників районів столиці, хоча раніше це робив обраний жителями міста мер. У відповідь на цей крок у Київраді вирішили повернути собі керівництво районами Києва та створити районні ради.

Представники місцевої влади кажуть, що звільнення голів районів та призначення нових без погодження з мером, підриває демократію, оскільки мешканці столиці обрали мера на виборах.